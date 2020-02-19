CHP'li Altay: Erdoğan bir darbeyle inmeyecektir, inemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse Erdoğan’dan ve AK Parti’den önce CHP göğsünü siper eder

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Kim yapmaya çalışırsa karşısında Erdoğan ve AK Parti'den önce CHP olacaktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı'na ilişkin sorduğu sorularına cevap vermesi halinde bu tartışmaların sona ereceğini söyledi.

Altay, gazetecilerin yeni darbe olacağı iddialarını hatırlatması üzerine de, Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Bütün darbeler aynıdır, yanlıştır, çirkindir. Bundan sonra kimse ama kimse ne asker ne sivil kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan oradan darbeyle inmeyecektir. Kim yapmaya çalışırsa karşısında Erdoğan ve AK Parti'den önce CHP olacaktır. Kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını oradan indiremez" diye konuştu. (DHA)

Erdoğan bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse Erdoğan’dan ve AK Parti’den önce Cumhuriyet Halk Partisi o girişim karşısında görevini yapar. Göğsünü siper eder