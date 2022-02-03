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CHP’li Altay: Enflasyon bir kambur değil, kambur Erdoğan'ın bizatihi kendisidir

"AK Parti Grubu'nun dün TBMM'de bu genel görüşmeyi reddetmesinden anlaşılıyor ki Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan bu bel altı tacizi emri Saray'dan verilmiş"

03 Şubat 2022 19:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Enflasyon bir kambur değil, kambur Erdoğan'ın bizatihi kendisidir. Türkiye'de 1970'li yıllarda herkesin dilinden düşmeyen enflasyon canavarı hortlamıştır."  dedi.

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