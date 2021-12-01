CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Kusura bakma, milletin yükselttiği sese tahammül edeceksin

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sokakta, meydanda, ekranda, sosyal medyada, köyde, kasabada, fabrikada, tarlada; her yerde millet sesini yükseltecek Erdoğan kusura bakma. Milletin yükselttiği sese tahammül edeceksin. Bir ülkede iktidar muhalefeti tehdit ediyorsa, demokrasi askıdadır. Kurtuluş savaşı deyip duruyorsun. Millet açlıkla, yoklukla, soğukla, hacizle savaşıyor zaten. Biraz sussan Türk lirasının pul olma süresinde de belki biraz normalleşme yaşanacak. Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu aklından çıkarma. Sokağa, meydana inenleri tehdit etme” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonominin ordinaryüsü az önce konuştu. Beyefendi kürsüdeyken 12 liraya kadar doları indirdiler. Konuşması bitti tekrar 13’leri gördük. Bu bir kepazelik. 11 Kasım’da burada çıktım. ‘Bunlar devraldığında dolar 1,60 lira. Bugün 9.70’ dedim. Bu 11 Kasım’da. 100 dolar 970 lira idi. Bu 970’in üzerine 20 günde 400 lira üstüne koymak zorunda kaldık. Tablo bu.

‘Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğim’ demiş. Keşke. Erdoğan, üretim yok ki stok olsun. 24 milyon hane var. 34 milyon 647 insanımızın bankalara borcu var. 3 milyon 700 bin insanımız kara listede. 23 milyon 71 bin adet icra dosyası var. Hane başı icra düşüyor. Bu toplum, bu millet nasıl bu hale geldi? Bu millet alyansını satıp devletine veren millettir.

"Kurtuluş Savaşı yapacaksan kendi egona karşı yap"

20 yıldır yönetiyorsun, senin avenen dünya lideri ilan etmiş... Türkiye ekonomisine kural dışı müdahale varsa bilelim. Beyefendinin meşhur teorisi var. Bir manda arıyorsan, siyaset mafyadan 10 bin dolar alıyor. Bu vatan dolarla kurulmadı, kanla kuruldu, sen onu dolarla satıyorsun. Millet vatandaşlık alıyor. Kanını dökenler, onların torunları ne oluyor. Bu da vesayet. Devlet ihaleleri dolarla yapılıyor. Manda bu Erdoğan işte. Garanti ödemelerini dolarla yapıyorsun. Kendi vatandaşından dolarla borç alıyor devlet. Erdoğan, bu Türkiye’deki bankalardaki mevduatın yüzde 61’i dolar ve avro. Senin Türk lirasını pul etmenden dolayı millet Türk parasından kaçıyor. Kurtuluş savaşı yapacaksan kendi egona karşı yap. Başkalarına hükmeden kuvvetli, kendine hükmetmek kudrettir.

DDK’ya sesleniyorum. 128 milyar tane 7 lira. Çünkü 6’buçuktan buharlaştı şimdi 13 buçuk lira. Fark? 7 lira. Bu ne demek? 2019 Türkiye bütçesi kadar para buharlaşmış. Erdoğan eşi, dostu, akrabayı zengin etmeyi başarmış. MGK da karıştı bu işe. Yeni bir tablo bu. MGK işlevi ve yapısı bellidir. Tavsiyelerini muhalefete yapmaz. Hükümete tavsiyede bulunur. Şimdi yeni bir durum var. MGK muhalefeti uyarıyor, aba altından sopa göstererek tehdit ediyor. Şimdi bir ekonomik felakete giderken; böyle bir vahim tablonun anca totaliter bir yönetimde mümkün. MGK bu tutumuyla OHAL zemini mi hazırlıyor? Sakın deneme. Bir sıkıntın varsa, bu felaketten nasıl çıkılacağını söyleyelim.

Sayın Bahçeli’nin bir nefesi var çok kuvvetli. İlk Erdoğan’ın sonra CHP’nin şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nda bu nefes. Bahçeli ilk kime hissettirdiyse bu nefesi oradan başlasın. İki liderin siyaseti gerdiğini görüyorum. Biz siyaseti barışçıl yapmaya devam edeceğiz.

"Millet sesini yükseltecek"

Sokakta, meydanda, ekranda, sosyal medyada, köyde, kasabada, fabrikada, tarlada; her yerde millet sesini yükseltecek Erdoğan kusura bakma. Milletin yükselttiği sese tahammül edeceksin. Bize tahammül etmiyorsun, millete tahammül edeceksin. Bir ülkede iktidar muhalefeti tehdit ediyorsa, demokrasi askıdadır. Kurtuluş savaşı deyip duruyorsun. Millet açlıkla, yoklukla, soğukla, hacizle savaşıyor zaten. Biraz sussan Türk lirasının pul olma süresinde de belki biraz normalleşme yaşanacak. Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu alından çıkarma. Sokağa, meydana inenleri tehdit etme. Elbette kimseye rahatsız vermeden. 4 Aralık’ta Mersin’de millet sesini yükseltecek.

Büyüme açıklandı. Gözlerimiz aydın olsun büyümüşüz. Milletin cebinde yok. ‘Türkiye büyüyor.’ Hep beraber rüya aleminde olsak gerek. Gıda fiyatları patladı, tarımda küçülme olunca, tavanın altında tüp yok, yağ yok, yumurta yok, ekmek yok. Erdoğan haydi bir simit hesabı yap. Yapardın eskiden. Mutasyon geçirmeden önce, bir tek alyansa sahip Recep Tayyip Erdoğan iken simit hesabı yapardın. Yapsana bir simit hesabı. Simidi biliriz, ejder meyvesi falan bunları bilmeyiz. 6 ayda ekmek yüzde 50 zamlandı. Milletin aklıyla dalga geçmenin başka yolu.

Erdoğan için derdim ki azmiyle çıktı, hırsıyla batıyor. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. Erdoğan’da kontrol kalmadı. İtibarı kaybeden nezaketi kaybeder. Nezaketi de kaybetti. Herkesle kavga eden devlet başkanı ile karşılaşıyoruz. Sonra beyefendi muhalefeti teröristlikle, mandacılıkla suçluyor. Aklın baştan gitmesinin delaletidir. Akif şimdi bugünleri görse ne derdi. ‘Bir inat uğruna ya rab ne güneşler batıyor!’” (ANKA)