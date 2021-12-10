CHP'li Altay'dan Bakara süresi okuyan Erdoğan'a: Aklına Egemen Bağış gelmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuran'daki Bakara Suresi'nden alıntı yaparak 'Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki. Altay, Erdoğan'ın sözlerine karşılık, "Beyefendi dün milletten sabır istiyordu. Bugün biraz daha açlığa ve yoksulluğa devam diyor. Aklına Egemen Bağış gelmiş. Hani Bakara suresiyle alay eden, dalga geçen Egemen bağış aklına gelmiş olmalı ki Erdoğan da Bakara suresinden ayetler okumuş. Kusuru işle faturayı Allah’a kes. Bu da yeni icat" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'ndaki konuşmasında yaşanılan ekonomik krize ilişkin, Bakara süresini örnek verdi. Erdoğan, konuşmasında, "Rabbimiz Kuran’ı Kerim’de 'Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele' bu şekilde buyurmaktadır" dedi. CHP'li Engin Altay ise Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin, "Sen milleti soymuşsun faturayı Allah’a kesiyorsun" diye tepki gösterdi.

CHP'li Engin Altay, TBMM basın toplasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına değindi. Altay, Erdoğan'ın yoksulluk ve açlık üzerine Bakara süresini okumasına tepki gösterdi. Altan, "Sen milleti soymuşsun faturayı Allah’a kesiyorsun" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kusuru işle faturayı Allah’a kes"

“Erdoğan, Bakara suresinden ayetler okumuş. ‘Rabbimiz sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız dedi’ demiş. Doğru ama adam evi soyacak, ‘Bakara suresi öyle dediği için mi yaptım’ diyecek. Sen milleti soymuşsun faturayı Allah’a kesiyorsun. Bundan büyük ayıp, bundan büyük günah olur mu? Sen devletin kaynaklarını eşe dosta peşkeş çekmenin faturasını Allah’a nasıl kesersin? Kusuru işle faturayı Allah’a kes. Bu da yeni icat”

CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki basın toplantısında TÜİK verilerinden, asgari ücrete kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

"Bir üniversite konuşmayacaksa, bu ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi?"

Üniversitelerde yaşanan gerilimler konusunda öğrencileri uyaran Altay, "Üç gündür Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerilim var. Bıçaklı saldırıların olduğu iddiaları var. Gerilimin kaynağı da güya öğrencilerin, ‘krizin faturasını ödemek zorunda değiliz’ adlı bir forumda bir araya gelmek istemeleri. Bu forumun yapılmaması için bir takım öğrenci gruplarının da bıçaklı, sopalı şekilde diğer gruba yönelik tehditlerinden şikayetler var. Emniyetimizin bu konularda, öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapmadan, elbette bu gerilimi bitirecek faaliyetleri yürütmesini bekliyorum. Ama öğrencilerin konuşmasını başka öğrencileri kullanarak engellemek, demokrasilerde kabul edilebilecek tutum değildir. Öğrencilere, sağduyu davetimizi yineliyoruz. Ama demokratik ve anayasal haklarını kullanmalarını da tavsiye ediyoruz. Bir üniversite konuşmayacaksa, bu ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi? Üniversiteler en aykırı düşüncelerin ifade edildiği yerlerdir" dedi.

"Bütçenin geri çekilip revize edilmesi lazım"