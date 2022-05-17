CHP'li Altay'dan Atatürk Havalimanı tepkisi: Arap dostlarına vaha mı yapmak istiyor Tayyip Bey?

TBMM Genel Kurulu'nda pistlerinin kırılmasına başlanan Atatürk Havalimanı tartışıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atatürk Havalimanı’na ilişkin “İstanbul'un ortasına, Arap dostlarına bir vaha mı yapmak istiyor Tayyip Bey? Araplara özel, İstanbul'un göbeğinde, yeşili bol, çok özel bir yerleşke mi kurmak istiyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Havalimanı’ndaki yıkım tartışmalarını gündeme getirdi. Altay, şunları söyledi:

“Dünyanın ilk 10 havalimanıydı, 1912'de kurulmuştu ve buldozerler, ekskavatörler girdi. Neye göre yapıldı bu iş? İstanbul'a soruldu mu? Yeşilköy Atatürk Havalimanı… Siyasete, yerel yönetime ve 16 milyon İstanbulluya sorulmadan bu kararın alınmasının üç sebebi olabilir. Birincisi, buradan bir tahrik süreci medet umuyor olabilir iktidar.

Ekonomik darboğazı gölgelemek adına. Bunu boşuna ummasın. İkincisi, İstanbul'un ortasına, Arap dostlarına bir vaha mı yapmak istiyor Tayyip Bey? Araplara özel, İstanbul'un göbeğinde, yeşili bol, çok özel bir yerleşke mi kurmak istiyor? Bunu merak ediyorum. Üçüncüsü, İstanbul Havalimanının satışıyla ilgili görüşmelerin yapıldığına dair bilgiler, duyumlar var.

İstanbul Havalimanına talip olan Arap sermayesi ‘siz, Atatürk Havalimanını ortadan kaldırmazsanız, siz iktidardan gidince gelenler orayı işletir, biz zarar ederiz’ diye bir endişeyi mi hükûmete ilettiler? Bunu da merak ediyorum.m Almanya’da örneği var. Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın pistlerini muhafaza ederek, orayı bir kültür kompleksine ve yeşil amana dönüştürmek mümkündür. Biz bunu yapacağız.”