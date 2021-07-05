CHP’li Ali Öztunç’tan bakanlığın müsilaj genelgesine: Hem süre verilmiş hem muafiyet; bürokraside liyakati bitirirseniz böyle genelgeler yazılır!

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürütülen eylem planı çerçevesinde hazırladığı müsilaj genelgesinde birbiriyle çelişen maddeler olduğunu belirterek, "Bürokraside liyakati bitirirseniz böyle genelgeler yazılır. Atanmış bakanlar da sadece imza atarlar" dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Marmara Denizi'ndeki müsilajı temizlemek için çalışma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütülen eylem planı çerçevesinde bir genelge hazırladı. Genelgede alınacak önlemler sıralanırken birbiriyle çelişen maddelere yer verildi. Çevre Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, arıtma tesislerinin uyumlu hale gelmesi için 6 ay süre verildiği belirtilerek, “6 ay içerisinde proje onay işlemlerinin tamamlanması, 1 yıl içerisinde inşaat ihalesi işlemlerinin sonuçlandırılması, 3 yıl içerisinde tesislerin inşaatlarının tamamlanarak işletmeye alınması gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

Aynı genelgede, bir form doldurularak il müdürlüğüne dilekçe verilmesi halinde proje onay genelgesinden muaf kalacakları da belirtildi. İki maddenin birbiriyle çelişmesi tartışmalara yol açtı.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, genelgeyi ‘yeni Hükümet sistemine' benzetti. Öztunç tepkisini şöyle dile getirdi:

“Son 3 yıldır yaşadığımız her şeyi özetliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra aynı hatalar yapılıyor. Bir KHK çıkıyor yeni bir düzenleme geliyor, daha sonra ardından başka bir KHK ile de onu düzeltiyorlardı. Burada bir level atlamışlar, aynı genelge ile hem süre verilmiş hem muafiyet. Bürokraside liyakati bitirirseniz böyle genelgeler yazılır. Atanmış bakanlar da sadece imza atarlar.”

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