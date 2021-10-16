CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya: Sen bu ülkede bir güvenlik sorunusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'da kendi sosyal hesabı üzerinden bir video paylaştı. Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, evin çalışma odasından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına tepki göstererek, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." ifadelerine yer verdi.

"İnan ülkem adına şahsından utanç duyuyorum!"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak "Bu ülkeye gelmiş en biçimsiz, saygısız ve liyakatsız içişleri bakanı sensin!!!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Başarır ardından, "Sen bu ülkede bir güvenlik sorunusun; önce ölümüne sebep olduğun gencecik bir emniyet müdürünün hesabını ver sonra konuş; İnan ülkem adına şahsından utanç duyuyorum!" ifadelerine yer verdi.

"Efendine sadık kal otur"