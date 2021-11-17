CHP’li Ali Mahir Başarır'dan "arabuluculuk sınavı" düzenlemesine tepki: Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile arabuluculuk sınavına ilişkin yapılan değişikliklerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Yapılan yönetmelik değişikliğiyle arabuluculuk sınavına ilişkin düzenlemeler yapıldı ancak bunlara düzenleme demek için bin şahit bile yetmez" diyen Başarır, "Avukatların önüne günden güne daha da zorluklar ortaya çıkarılıyor. Avukatlık mesleği resmen engelli koşuya benzetilmiş durumda. Yönetmelik değişikliğiyle arabuluculuk sınavına itiraz yöntemi kaldırıldı. Artık itirazlar Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na yapılamayacak. Arabuluculuk sınavında hata olduğunu veya kendi sınavında bir hata olduğunu iddia eden ilgililer artık itiraz haklarını kullanamayacaklar. Sınavda hatalı soru olamaz mı? Sınavda herhangi bir hata yapılamaz mı? Anayasamızın 40.maddesinde açıkça hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkı vardır. Buna göre anayasal bir hakkı, yönetmelik ile hükümsüz hale getirmek AKP iktidarının yargı politikasının bir sonucudur. Siz yıkın arkasından hukuk gelir anlayışıyla ülke yönetilmez" diye konuştu.

“Yeni adliye binaları yapmakla hukuk devleti olunmuyor”

2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında 3 soru iptal edilmişti. İlk sınav sonucuna göre 100 soruda 91 doğru sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan avukatların kazanılmış hakları korunurken 97 soru üzerinden yapılan değerlendirmede 88 doğru yapanlar başarısız kabul edilmiş ve arabulucu olma hakkı kazanamamıştı.

Tüm bunların AKP’nin yargı politikası dolayısıyla olduğunu ve bunun sonucunda da hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117’inci sırada yer aldığını ifade eden CHP’li Başarır, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bakın her gün bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun sonucunda da hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117’inci sırada yer alıyoruz. Biz artık hukukun üstünlüğüne değil, üstünlerin hukukuna inandığınızı biliyoruz da en azından yargının en önemli parçalarından olan ve savunma hakkının kutsallığı görevini yerine getiren avukatlara gerekli değeri gösterin. Yeni adliye binaları yapmakla hukuk devleti olunmuyor. Anayasal hakları korumakla, tarafsızlıkla, eşit ve adil davranmakla hukuk devleti olunuyor. İhtilafların azaltılmasını kendisine düstur edinmiş arabuluculuk müessesinin sınavında bir sorun olduğunda ne olacak? Biz daha önce sınavlarda neler yapıldığını görmedik mi? İtiraz usulünün kaldırılması sonucunda bir eksiklik ortaya çıkmış durumda ve biz artık bakanlığın arabuluculuğa ilişkin işlerin altından kalkamadığını görüyoruz. Peki bu durumda ne olacak? Sınava yönelik itirazlarda nereye başvurulacak? Arabulucu adayı, sınavı yapan üniversiteyle mi muhatap olacak? İtiraz süresi ne olacak? Bakın siz anayasayı çiğnemeyi kendinize adet edinmişsiniz. Ama unutmayın ki ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar arkadaşlar."