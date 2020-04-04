CHP'li Alban: Nüfusu 1 milyona ulaşan Muğla'da sadece 122 test yapıldı

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, nüfusu bir milyona yaklaşan Muğla’da son 2 günde sadece 122 test yapıldığı açıklayarak, "Tatilcilerin yazlıklarına akın etmesiyle birlikte nüfus arttı. Muğla gibi şehirde ancak 122 test yapılması skandal denebilecek düzeyde. Çok sayıdaki tanı kitinin acilen Muğla merkez ve ilçelerine gönderilmesi lazım” dedi.

Muğla’nın önemli bir Ege kenti olmasına rağmen, sağlık alanında gerekli yatırımları alamadığını söyleyen Alban, önceki günlerde Muğla’dan alınan testlerin İzmir’e gönderildiğini, sonuçların ancak üç günde geldiğini kaydetti.

Cumhuriyet'in haberine göre Muğla’da şu an test kitlerinin mevcut olduğunu fakat bu sayının yetersiz olduğunu söyleyen CHP’li Alban, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki PCR cihazı ve laboratuvarı kullanılmaya başlandı. Testler yapılıyor. Ancak test sayısı çok yetersiz. Acilen test sayısı artırılmalıdır” dedi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında dün 30 büyükşehire araç giriş çıkışlarının tamamen yasaklanmasını olumlu karşıladığını belirten Alban, “Eğer bu uygulama olmasaydı Muğla yoğun bir yazlıkçı akınına uğrayacaktı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye’ye gelişler başlamıştı. Karantinayı tatil ile karıştıranlar, okulların da kapalı olmasını fırsat bilip, buraya gelmeye başlamıştı. Oysa karantinanın anlamı evden çıkılmamasıdır” diye konuştu.

CHP’li Alban, tanı kitlelerinin ilçelerde de yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Fethiye, Marmaris veya Bodrum’da yoğun bir nüfus olduğuna dikkat çeken Alban, buralardaki sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Alban, “Bodrum’daki ya da Fethiye’deki şüpheli vakaya hemen orada test yapılmalıdır. Sonuç orada belirlenmelidir. Korona virüsünde zamanla yarışıyoruz. Bir dakika bile bizim için kıymetledir” dedi.