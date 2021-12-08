CHP'li Akın: TÜİK, AK Parti'nin İlçe Başkanlığı olmuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Milletin sırtına, bile bile bindirilen; bire üç, bire yedi kadar maliyeti olan ve milletin parasını, babalarının parasından daha rahat harcayan, bu iktidarın bu politikaları yüzünden, bu ekonomik buhran yaşanıyor. Ülkemizde vahim bir tablo yaşanıyor. TÜİK’e bakıyoruz AK Parti'nin İlçe Başkanlığı olmuş. Merkez Bankası'na baktığınız zaman o da AK Parti'nin bir kurumu gibi olmuş” dedi.

Akın, CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Akın, "Milli paramız, bütün dünya paraları karşısında; inanılmaz derecede değerini kaybediyor. Paramızı pul haline getirdiler. Bu beceriksiz yönetim sonucunda. Bir taraftan hem yerlilikten hem millilikten bahsediyorlar; hem de tüm ihaleleri hem dolar hem euro bazında yapıyorlar. Üstüne üstlük euro ve dolardaki enflasyon farklarını da üstüne yüklüyorlar. Bir de herhangi bir usulsüzlük halinde Türk mahkemelerinde değil İngiliz mahkemelerinde…" diye konuştu.

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Yani yatırımların asla karşısında değiliz. Milletin sırtına, bile bile bindirilen; bire üç, bire yedi kadar maliyeti olan ve milletin parasını, babalarının parasından daha rahat harcayan, bu iktidarın bu politikaları yüzünden, bu ekonomik buhran yaşanıyor.

Ülkemizde vahim bir tablo yaşanıyor. AK Parti iktidarı da nerede yaşıyorlar belli olmadan, pembe tablolarla, vatandaşımıza her şey yolundaymış algısı vermeye çalışıyorlar. TÜİK’e bakıyoruz AK Parti'nin İlçe Başkanlığı olmuş. Merkez Bankası'na baktığınız zaman o da AK Parti'nin bir kurumu gibi olmuş” dedi.

“Şimdi burada herkese sormak isterim acaba enflasyon bu mu? Milletin aklıyla alay etmeye kimsenin hakkı yok. Emeklilerimiz torunlarına harçlık veremiyor çok sıkıntıdalar çok zor durumdalar, kendi kendilerine yardımlaşmaya çalışıyorlar. Tek adamlık sistemine, Cumhurbaşkanlığı sistemine, bir de Türk tipi diyorlar, Türk tipi denmez Türk Milleti birlik beraberlik içinde esastır."

"AKP'ye oy veren MHP'ye oy veren kardeşlerime sormak istiyorum. Mevcut iktidar enflasyon yüzde 21 derken ne düşündünüz? Bu çok önemli, resmen 84 Milyon insana yanlış bilgi veren bir iktidar var ortada. Sadece temel ihtiyaç malzemelerine gelen zam yüzde 60. Maalesef talimatla çalışan TÜİK ve benzer kurumların tamamen artık bir kişiye bağlanmış olması talimatla hareket etmesi nedeniyle rakamlar vatandaşımızın lehine gibi gösterilip aslında aleyhine döndürülüyor"