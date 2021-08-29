CHP'li Akın: Özel elektrik şirketlerine verilen yardım, 2.4 milyon haneye yapılan yardımdan 30 kat fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 2,1 milyon haneye elektrik tüketim desteği verildiğine ilişkin açıklamasına, “Yarattıkları yoksulluğu bir lütuf gibi sunan Sayın Bakan, 2,1 milyon haneye verilen elektrik tüketim desteğinin 30 katından daha fazlasının özel elektrik üretim şirketlerine ‘destekleme’ adı altında verildiğini bilmiyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımızın tepkisini gündeme getirince iktidar, 2,1 milyon haneye elektrik tüketim desteği verildiğini itiraf etti” dedi. Akın, Yanık’ın açıklamasına göre her 12 haneden birinin muhtaç duruma geldiğine işaret ederek, “Yarattıkları yoksulluğu bir lütuf gibi sunan Sayın Bakan, 2,1 milyon haneye verilen elektrik tüketim desteğinin 30 katından daha fazlasının özel elektrik üretim şirketlerine ‘destekleme’ adı altında verildiğini bilmiyor mu?” diye sordu.

Akın, Kılıçdaroğlu’nun uyarıları üzerine iktidarın yıllardır gizlediği veriyi açıkladığını belirtti.

"3 defa önerge verdik"

Akın açıklamasında şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarındaki soygunu gündeme getirince iktidar, yıllardır gizlediği verileri açıklamak zorunda kaldı. Elektrik tüketim desteğinden kaç hanenin yararlandığı konusunda, bugüne kadar pek çok kez başvurmamıza karşın hiçbir yanıt verilmemişti. Önceki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt’e Haziran 2020 ve Nisan 2020 tarihlerinde iki defa, Sayın Bakan Derya Yanık’a ise Mayıs 2021 tarihinde bir defa elektrik tüketim desteğiyle ilgili önerge verdik. Hem Bilgi Edinme Yasası kapsamında hem de soru önergeleriyle yaptığımız başvurulara, yasal süreleri dolmasına karşın hiçbir yanıt veremediler. Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımızın sesi olunca açıklamak zorunda kaldılar.

Ekonominin uçacağı vaadiyle hayata geçirilen tek adam rejiminde faturalar uçuşa geçti. Temel bir hak olan enerji faturalarına her ay zam üstüne zam yapıldı. Ekonomi değil, faturalar şahlandı. Tek adam rejimi, ülkemizde milyonlarca haneyi yoksullaştırarak elektrik faturalarını ödeyemez duruma getirdi. Bakan Yanık, 2,1 milyon haneye 2019 yılından beri 2,9 milyar lira destek verildiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 25 milyon hane olduğu dikkate alındığında Sayın Bakan’ın bu açıklaması, ülkemizde neredeyse her 12 haneden birinin bu iktidar döneminde muhtaç duruma düşürüldüğünün itirafı oldu."

"Özel şirketlere verilen destek 30 kattan fazla"

Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteğin 2,1 milyon haneye verilen destekten 30 kat fazla olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Sayın Bakan; ihtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 2,9 milyar lira destek verilmesini adeta bir lütuf gibi duyururken özel elektrik üretim şirketleri ile özel elektrik dağıtım şirketlerine ödenen tutarları neden açıklamıyor? ‘Destekleme’ adı altında özel elektrik üretim şirketlerine vatandaşın faturasından kesilerek aktarılan tutar, 100 milyar lirayı geçiyor. Özel elektrik üretim şirketlerine verilen destek, 2,1 milyon haneye verilen elektrik tüketim desteğinin 30 katından fazla. AK Parti, vatandaşın değil şirketlerin yanında olmayı tercih ediyor. Sayın Genel Başkanımızın da vurguladığı gibi eğer bu soyguna devam edilirse biz, halkımızla birlikte kararımızı verip şirketlere ve faturalara karşı adımlarımızı atacağız.”