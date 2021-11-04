CHP’li Akın: Kalıcı saatte rapora atıf var, raporun kendisi yok

CHP’nin enerji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar kalıcı saat uygulamasını inatla sürdürürken bir rapora atıf yaparak tasarruf edildiği iddiasında bulunuyor. Atıf yapılan raporun kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Kalıcı saatte rapora atıf var, raporun kendisi yok” dedi.

Balıkesir Milletvekili Akın, kalıcı yaz saati uygulamasıyla Türkiye’nin hemen yanındaki Avrupa’yla 2 ile 3 saat farkı oluşmasını bir açıklama yaparak eleştirdi. iktidarın kalıcı yaz saati uygulamasında tasarruf edildiği savını bir rapora dayandırdığını belirten Akın, “İktidar bu raporu her nedense sır gibi saklıyor. Bu rapor derhal kamuoyu, bilim insanları ile paylaşılmalı ve gerçekten bir tasarruf var mı yok mu ortaya çıkmalıdır” diye konuştu.

“Bu ucube proje öğrencilerin kabusu olmamalıdır''

Akın, “Sabah saatlerinde mesaiye giden çalışanlar ile okullara giden öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkileyen kalıcı yaz saati uygulaması için toplumsal maliyet ve etki analizi yapılmadığını” söyledi ve şunları aktardı:

“Vatandaşlarımıza enerji buhranı yaşatan AK Parti iktidarı yanlış enerji politikalarıyla halkımıza eziyet etmeye devam ediyor. Damadın Enerji Bakanlığı’nda ortaya konan yaz saatini kalıcı hale getirerek bu eziyette ısrar eden iktidar, yandaşlarını zengin ederken çocuklarımızın gözleri çapaklı, kaygıyla karanlıkta okula gönderilmesine göz yumuyor. Anne babalar endişeli karanlık günlerin bir an önce bitmesini çaresizce bekliyor. İşçilerimiz, çalışanlarımız gün aydınlanmadan yollara düşüyor. Enerji buhranını bitirecek, vatandaşlarımıza nefes aldıracak enerji politikalarında somut adımlar atacak bir iktidar artık kalmamıştır. Bu ucube proje öğrencilerin kabusu olmamalıdır. İktidar tasarruf iddiasıyla somut bilimsel bir veri açıklamadan evlatlarımızı karanlığa mahkûm ediyor.” (ANKA)