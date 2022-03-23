CHP'li Akın: İktidar, Türk Lirası'nı ‘liracık’ yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, dört kişilik bir ailenin Mart 2021 ve Mart 2022 tarihli enerji faturalarını karşılaştırdı.

Halk TV'de yer alan habere göre Akın “İktidar, milli paramız Türk Lirası'nı ‘liracık’ yaptı. İndirim algısı oluşturan iktidar, vatandaşı zamlı faturalarla baş başa bırakıyor.” diyerek açıklamasında şunları kaydetti:

"Dört kişilik bir ailenin 240 kilovatsaat elektrik tüketiminin Mart 2021 tarihinde faturaya yansıması 190 lira olarak hesaplanıyordu. Benzer bir şekilde ısınma amaçlı kullanılan doğal gazın 300 metreküp fiyatı da 540 lira tutarındaydı. Dizel aracın bir depo akaryakıt masrafı da 330 liraydı. Buna göre ısınma amaçlı doğal gaz kullanan, asgari elektrik tüketimi yapan ve bir depo benzin harcayan bir ailenin enerji faturalarının toplamı bin 60 lira tutarındaydı.

"Katlanan fatura yükü, memur maaşı ve asgari ücrette yapılan artışın neredeyse tamamını eritti"

Enerji faturalarına art arda yapılan zamların yanı sıra 2022 yılının başında gerçekleştirilen fahiş artış ise vatandaşın fatura yükünü katladı. Sözde indirim yapılmasına karşın Mart 2022’de 240 kilovatsaat elektrik tüketiminin faturaya yansıması 310 lira oldu. Isınma amacıyla 300 metreküp olarak kullanılan doğal gazın faturası 820 liraya yükseldi. Benzer bir şekilde dizel bir aracın deposu ise Mart 2022’de bin 35 liraya dolmaya başladı. AK Parti’nin indirim yapıldığı söylemine karşın bir yıl sonra aynı enerji faturalarının toplamı 2 bin 165 lira oldu. Fatura yükünün bir yıl içinde ikiye katlanması, iktidarın enerjide indirim yapıldığı algısının da gerçek olmadığını gösterdi. Asgari tüketimde bile ikiye katlanan fatura yükü, memur maaşı ve asgari ücrette yapılan artışın neredeyse tamamını eritti.

"İktidar Türk Lirası'nı 'liracık' yaptı"