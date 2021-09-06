CHP’li Akın: Her elektrik faturasının yüzde 23’ü elektrik üreten şirketleri desteklenmeye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarında gizlenen özel elektrik üretim şirketlerine yapılan destekleme ödemelerinin son üç yılda iki kattan fazla arttığına dikkat çekerek, “Elektrikte destekleme ödemeleri amacından saptı. 2018-2020 yılları arasında, vatandaşa doğrudan ya da dolaylı olarak yansıtılan destek ödemeleri 2 kattan fazla arttı. Başka bir deyişle vatandaşın elektrik faturasında ödediği tutarın yüzde 23’ü şirketlere gidiyor” dedi.

Enerji politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemelerin vatandaşın faturasına yansıması ile ilgili Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu ile yaptığı ortak çalışma, doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşın faturasına yüklenen tutarları gösterdi.

Çalışmadan çıkan sonuçları yazılı bir açıklamayla duyuran Akın, özetle şunları kaydetti: