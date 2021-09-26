CHP’li Akın: Garanti ödemeleriyle 250 bin öğrenci barınırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Resmî ihale bilgilerine göre 2020 yılında bin kontenjanlı öğrenci yurdunun maliyeti 50 milyon lira ile 60 milyon lira arasında değişti. Maliyetin 50 milyon lira olduğu kabul edildiğinde 285 adet bin kontenjanlı yurt yapılabiliyor. Garanti ödemeleriyle yurt yapılsaydı yaklaşık 250 bin öğrenciye barınma imkânı sağlanabilirdi.” açıklamasını yaptı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Akın, "Biz yatırımlara değil, kimsenin kullanmadığı adeta israfa dönüşen ve verilen garantiler nedeniyle yıllarca vatandaşın sırtına yük olmaya devam edecek projelere karşıyız. İktidar vatandaşların vergileriyle oluşan kamu kaynağını öğrenciler için değil yandaş şirketler için kullanmayı tercih ediyor.” dedi.

CHP’li Akın tarafından yapılan çalışmaya göre Kuzey Marmara Otoyolu’na (KMO) Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere verilen araç geçiş garantisi nedeniyle son 5 yıl boyunca köprü ve otoyollar için yapılan ödemenin toplam tutar 3 milyar 782 milyon lira oldu.

Gebze - İzmir Otoyolu’na Osmangazi Köprüsü de dahil olmak üzere verilen garanti kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan toplam ödemenin toplam tutarı ise 9 milyar 469 milyon lira. 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli’ne dört yıl boyunca ödenen garanti tutarı 847 milyon lira oldu. 2020 yılında hizmete açılan Ankara-Niğde Karayolu için de bir yılda 150 milyon lira garanti ödemesi gerçekleşirken yalnızca köprü ve otoyollar için 2016-2020 yılları arasında Hazine’den toplam 14 milyar 248 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.

Artan kira fiyatları ve yurt sıkıntısı nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler günlerdir parklarda sabahlayarak eylem yapıyor.