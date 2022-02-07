CHP'li Akın: Faturaların ödenebilir bir durumda olması için kamunun muhakkak bir eli olması gerekiyor

CHP'nin Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Faturaların ödenebilir bir durumda olması için kamunun muhakkak bir eli olması gerekiyor. Türkiye'de en büyük sorun bu. Neredeyse tamamı özelleştirilmiş bir elektrik sektörü var ve bu şu anda Bakanlığın kontrolünde değil artık" dedi.

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisinin ardından 'enerjide kamulaştırma' konusunda bir açıklama yaptı.

Halk TV’deki “Açıkça” programına konuşan Akın, “Öncelikle şunu söyleyelim: Bu dağıtım şirketlerine yıllarca milyarlarca para ödendi. Bu para neden ödendi? Bu işletmelerin bakımı yapılacak, daha kaliteli elektrik verilecek. Öncelikle bunları yapmaları gerekiyor. Vatandaşın parasını aldılar. Bu vatandaşın parasının hakkını vermek zorundalar. Bugün Isparta’da yaşanan olay zannetmeyin ki sadece Isparta'da, Türkiye’nin her yerinde var. Ama sorumlulukları da var. Şirketler öncelikle verdikleri taahhütleri yerine getirmek zorunda. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız budur" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse tamamı özelleştirilmiş"

CHP olarak Türkiye'de faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketiyle ilgili uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirten Akın, "Bölge bölge ayırdık, ne taahhütler verildi neler yapıldı, inceliyoruz. Enerjinin bir insan hakkı olduğunu unutmamak gerekiyor. Faturaların ödenebilir bir durumda olması için kamunun muhakkak bir eli olması gerekiyor. Türkiye'de en büyük sorun bu. Neredeyse tamamı özelleştirilmiş bir elektrik sektörü var ve bu şu anda Bakanlığın kontrolünde değil artık. Hem EPDK hem Bakanlık enerji lobilerine teslim olmuş durumda. Onun için öncelikle, millet hakkı olan ve milyarlarca lira ödediği paranın karşılığını almak zorunda" diye ekledi.