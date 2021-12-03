CHP'li Akın'dan sanayide doğalgaz zammına ilişkin açıklama: Vatandaşlarımıza hayat pahalılığı olarak yansıyacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sanayide doğalgaza yüzde 20 zam yapılmasını değerlendirdi. Akın, söz konusu zammın hayat pahalılığını artıracağına işaret eden Akın "Bu durum, üretim maliyetlerini artıracağı için vatandaşlarımıza da hayat pahalılığı olarak yansıyacaktır." dedi.

Doğal gaz zammının açıklanması gereken 1 Aralık’ın aynı zamanda AKP grup toplantısına denk geldiğini belirterek, “Tarifenin ilan edilmesi gereken 1 Aralık’ta partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ‘Ne diyorlar? Zam, zam zam. Utanın ya, utanın. Haya olmazsa ar, edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin’ ifadeleri bir gün sonra yine havada kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeler yine zamma dönmüştür. AK Parti’nin müjdesi zam yapmak olmuştur” dedi.

Ahmet Akın, BOTAŞ’ın sanayi ve enerji santrallerinde kullanılan doğal gaza yüzde 20 oranında yaptığı zammı yazılı açıklamayla değerlendirdi. CHP’li Akın, açıklamasında özetle şunları kaydetti:

"Çarşı, pazar ve market raflarındaki fiyatları artıracak"

“Sanayi doğal gaz tarifesine daha geçen ay yüzde 48 oranında zam yapılırken bir ay sonra tekrar yüzde 20 oranında zam yapılması, iktidarın enerji buhranında ana faturayı sanayicilerimize kesmek istediğini göstermektedir. Ancak bu durum, üretim maliyetlerini artıracağı için vatandaşlarımıza da hayat pahalılığı olarak yansıyacaktır. Yılın son ayında yapılan bu zam, yeni yılda enflasyonu tetikleyecektir. Sanayiye yapılan doğal gaz zammı, doğrudan çarşı, pazar ve market raflarına zam olarak yansıyacaktır. Vatandaşlarımız, sanayiye yapılan zammın faturasını alışveriş yaparken temel ürünlere yapılan zamlarla ödemek zorunda kalacaktır.

"Sanayici artan maliyeti bilmeden hareket etmek zorunda kaldı"

Öte yandan her ayın başında kamuoyuna açıklanan doğal gaz toptan satış tarifesi aralık ayında gecikmeli olarak duyurulmuştur. 1 Aralık’ın ilk saatlerinde kamuoyuna ilan edilmesi gereken tarife, neredeyse 48 saat sonra 2 Aralık gece yarısı açıklanmıştır. Sanayicilerimiz, zaten önünü göremezken 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak tarifeye yapılan zammı 48 saat sonra öğrenebilmiştir. Başka bir deyişle sanayicilerimiz, zam nedeniyle artan maliyeti bilmeden adeta iki gün karanlıkta bırakılmıştır.

"Zamlı tarife Cumhurbaşkanı konuşacak diye mi açıklanmadı?"

Doğal gaz zammının açıklanması gereken 1 Aralık 2021 tarihi, aynı zamanda AK Parti grup toplantısı tarihine denk gelmiştir. Bu durum, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması nedeniyle doğal gaz tarifesine yapılan zammın açıklanmasının ertelendiği ihtimalini getirmektedir. Tarifenin ilan edilmesi gereken 1 Aralık’ta partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı 'Ne diyorlar? Zam, zam zam. Utanın ya, utanın. Haya olmazsa ar, edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin' ifadeleri bir gün sonra yine havada kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeler yine zamma dönmüştür. AK Parti’nin müjdesi zam yapmak olmuştur.

"Sanayi tarifesi 11. zammın ardından yüzde 158 oranında arttı"

Sanayi doğal gaz tarifesi 2021 yılı içerisinde ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken temmuz ayında yüzde 20, ekim ayında yüzde 15, kasım ayında yüzde 48 ve son olarak aralık ayında yüzde 20 oranında zamlandı. Sanayi doğal gaz tarifesi, böylece 2021 yılı içerisinde yüzde 158 oranında zamlanmış oldu. Başka bir deyişle bu yıl içerinde sanayinin temel girdisi olan doğal gaza 11 kez zam yapılırken sanayi tarifesi ise 2,5 kattan daha fazla artmıştır. Sanayi tarifesinin özellikle son 3 ayda yapılan zamlarla artması doğrudan hayat pahalılığını artıracaktır.

"Santrallerin tarifesi 3'e katlandı, elektrikte zam kapıda"

Elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesi ise 2021 yılı içerisinde ocak, şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 1’er oranında; mayıs ayında yüzde 12, haziran ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 20, ekim ayında yüzde 15, kasım ayında yüzde 47 ve son olarak aralık ayında yüzde 20 oranında zamlandı. Buna göre elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesi, 2021 yılı içerisinde yapılan 11 zamla yüzde 198,2 oranında arttı. Böylece elektrik santrallerinin kullandığı tarife neredeyse 3 kat artmış oldu. Bu durum da önümüzdeki yıl elektrik tarifelerinde büyük bir zam yapılması ihtimalini artırmaktadır.” (ANKA)