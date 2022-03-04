CHP'li Akın'dan Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama: Neden şirketlere yaptırım uygulanmadı; ortak mısınız kardeşim şirketlere?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kar yağışı nedeniyle kısa bir süre içinde iki kez elektriklerin kesildiği Isparta’da; “Her kar yağdığında Ispartamız bu sıkıntıyla baş başa kalacak mı? Neden şirketler hakkında bir yaptırım uygulanmadı? Bu şirketlerin kollanması anlamına gelmiyor mu? Bu kadar sıkıntı, sorun; ortak mısınız kardeşim şirketlere? Bu dağıtım şirketinin koruma kalkanı mısınız siz?” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta’da; bir ay arayla yaşanan ikinci elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı. Akın, şunları söyledi:

"Pakdemirli gitti, Enerji Bakanı sırasını bekliyor"

Bakan burada. AK Parti içindeki yaprak dökümü, artık dikiş tutmuyor. Artık bu ucube sistemin hiçbir soruna çare üretemediği noktada, bakanlık için atananlar teker teker dökülüyorlar. Türkiye’nin en başarısız bakanlarından birisi olan, tarım sektörünü sıkıntıya sokan Pakdemirli gitti. 500 bin nüfuslu koca bir kenti karanlıkta bırakıp, ses çıkmayan Enerji Bakanı da sırasını bekliyor. Çünkü vatandaşımızın talebi bu.

"Akaryakıta bu akşam yine zam geliyor"

Son bir haftadır akaryakıta zamlar yapılıyor. Bu akşam yine bir zam geliyor. Motorinin litresi neredeyse olmuş 20 lira. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, ‘Birkaç günlük fiyat oynamaları bizi etkilemez’ diyor. Allah aşkına nerede yaşıyorlar, Türkiye’de olmadıkları kesin. Ama Türkiye’nin gerçeklerinden de ne kadar kopuk oldukları ortada. Diyor ve arkasından patır patır, her gün zamlar gelmeye başlıyor. Çünkü iktidarın bir B planı yok. Sıkıntı oldu mu, yükle vatandaşın sırtına. Böyle yönetim olmaz. O zaman dedik ki bu zamları yapmayın, ÖTV’den karşılayın dedik. Hatırlayın dolar 18 lirayken 11 liraydı, dolar 14 oldu şimdi 18 lira. Akıl mantık ötesi bir nokta.

"Bu çile ne kadar sürecek"

Dün gece sahadaydık. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gördük. Feryat figan, insanlar isyan ediyor. Bu yüzyılda, bu çileyi, bu sıkıntıyı vatandaşımıza yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Vatandaşın sırtına yüklemeye de kimsenin hakkı yok. Köylerimizde artık 24 saati geçen kesintiler yine başladı. Bu ne kadar sürecek, bu çile? Birçok mahallede şu anda kesintiler var, elektrik verilemiyor. Dün gece dereceler, eksi 10 dereceyi gösteriyordu. Vatandaşlarımız donuyor. İktidar skandal üzerine skandallar yaşatıp, ardından da ‘Hakkınızı helal edin’ deyip çekilmeye çalışıyor. Böyle bir şey olamaz.

"Gaz lambasını, mumu görmek istiyorsa Isparta'ya gelsin"

30 gün içinde ikinci kez günlerce Ispartamız elektrik kesintileri ile anılır oldu. Bir ay önceki mağduriyet giderilmedi, yenisi geldi. Böyle günü kurtarmakla olabilir mi? Her kar yağdığında… Bunu görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? Isparta’daki bütün sıkıntıyı muhtarlarımızın üzerine yüklediler. Çünkü vatandaşımız gidiyor muhtara, muhtar çözemiyor. Muhtar devlet değil ki, iktidar değil ki. Enerji Bakanlığı çözecek. Özel şirketlerin kar hırsına ve insafına bırakılamaz. Bunu denetlemesi gereken kurum da Enerji Bakanlığı ve EPDK’dır. TEDAŞ’ta da yeteri kadar denetim yapılamadığı için, şirketler başıboş bırakıldığı için 3-8 Şubat’ta ne yaşandıysa, aynılarını yine yaşıyoruz. EPDK, CK Akdeniz’e bir soruşturma açtı mı, ne oldu? Bilgi alamadık. Ispartalılar mağdur ediliyor. AK Parti’nin genel başkanı Erdoğan, gaz lambasından, mumdan bahsediyordu; şimdi gaz lambası, mumu görmek istiyorsa Isparta’ya gelsin.

"Kimse 'kar yağdı' demesin' 25 kentte kar yağıyor"

Kimse, ‘kar yağdı, bunlar oldu’ demesin. İki gündür 25 kentte kar yağıyor. Burada neden hep bunlar oluyor. Denetlenmiyor, kriz yönetimi diye bir şey yok. İktidarın kriz yönetimi konusundaki beceriksizliğinin sonucunu vatandaşlarımız yaşıyor. Bu kabul edilemez.

"Ortak mısınız kardeşim şirketlerle?"

11 Şubat’ta Bakan, 21 dağıtım şirketi ile bir toplantı yaptı. ‘Böyle bir kesinti bir daha yaşanmayacak’ dedi. Ne oldu? Ne dedikleri belli ne plan var ne program var. Dağıtım şirketlerine uyarılarınız neydi? Her kar yağdığında Ispartamız bu sıkıntıyla baş başa kalacak mı? Neden şirketler hakkında bir yaptırım uygulanmadı? Bu şirketlerin kollanması anlamına gelmiyor mu? Bu kadar sıkıntı, sorun; ortak mısınız kardeşim şirketlere? Bu dağıtım şirketinin koruma kalkanı mısınız siz? Onların taahhütleri yok mu? Dün gece dolaşırken gençler geldi, ‘Ukrayna’da savaş var, burada bir şey yok, ama elektrik de yok’ dediler. Enerji bir insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve ödenebilir koşullarda olması gerekir. Ulaşılabilir olmadığının en büyük örneği Isparta, ödenebilir olmadığının en büyük örneği de 84 milyon 600 bin nüfusumuzun ödediği faturalar.

"Bu kadar kollamak nedir"

Şubat ayında gittim bizzat EPDK’ya Isparta’daki şirket ile ilgili şikayet dilekçesi verdim. Cevap gelmedi. EPDK bu şirketi aklama çabasına girmeden, gerekli yaptırımların yapılmasını sağlaması gerekir. Mevzuat açık. Isparta’da yaşanan bu durum, dağıtım lisansı bulunan şirketin faaliyetlerini gerçekleştirilmesini kabul edilmeyecek düzeyde aksatması ve kalitesini kabul edilmeyecek düzeyde düşürdüğünün bir göstergesidir. Sözleşmeler var, yaptırımlar var. Sözleşmenin kuralları neden yerine getirilmiyor. Bir şirket işletme devir hakkı sözleşmesini yerine getirmiyorsa, o şirketin lisansı iptal edilir. Bu korunmak, kollamak nedir bu kadar?

"Afet bölgesi ilan edilmesi lazım"

Isparta’da insani yaşam koşullarının ötesine geçilmiş durumda. Bunu dün tüylerimiz diken diken, gözlerimiz dolarak vatandaşları dinledik. Bunu dinleyenler nasıl iktidarda kalıyorlar? Bu başka bir ülkede olsa ne yönetim kalır ne bakan kalır. Hepsi istifa eder. Türkiye’de artık istifa da yok. Affını istemeleri lazım. Zarar büyük. Sanayicimizin zararı var. Esnafımızın zararı var. Dün evleri dolaştık. Sadece kombiden kaynaklı zarar, 4 bin lirayı geçmiş durumda. Bu ne demek? Bunları kim ödeyecek? Neden hala karşılanmadı. Ayrıca artık burada bir afet durumu yaşanıyor. Bunu kabul edip, bu beceriksizliğin olduğunun kabullenilip buranın afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Neden? Gün geçmeden vatandaşımızın zararları ödensin, sonra iktidar şirketle otursun görüşsün, çözsün. Elektrik dağıtımı gerçekten çok önemli bir konu. Dikkatle üzerinde durulması lazım.

"Sistem çökmüş"

Isparta ilinde dağıtım sistemini yenilemek, kapasite ilavesi ve artırımı yönüyle yapılan yeni yatırımların maddi boyutu nedir? Dağıtım şirketi bunun hesabını vermek zorundadır. Enerji Bakanlığı ve ülkeyi yönetenler hesap verecek. 20 yıldır iktidarda olan bir bakan buraya gelip, ‘Nisandan sonra biz bunları alacağız’ demekle kurtulamaz. Şimdiye kadar aklın neredeydi, Sayın Bakan? Vatandaşlarımız bu eziyeti çekene kadar aklın neredeydi? Yapılan yatırımlar denetlenmiş midir? Dağıtım şebekelerinin ekonomik ömrü 25 ila 30 yıl arasında değişir. Şebekelerin ömrünü uzatmak için bakım onarım yapılması gerekir. Sistem çökmüş.

"Sorumluluk sahipleri, istifa mekanizmasını çalıştırmalı"

Gerçekten Isparta’da yaşana büyük bir mağduriyet var. Her şeyin başı, planlı-programlı öngörülü enerji politikalarıdır. Geçen yıl 200 bin hanenin üzerinde elektrik kesintisi yaşandı. Isparta’da skandallar yaşanıyor. AK Parti iktidarı vatandaşı müşteri gibi görüyor, faturaları ödetiyor, gerekli bakım ve onarımı yapmadığı gibi denetlemiyor da. Sorumluluk sahipleri istifa mekanizmasını çalıştırmalı, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir.”

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