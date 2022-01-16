CHP'li Akın'dan GES tepkisi: İktidar, ucuz ve temiz enerjiyi desteklemek yerine cezalandırmayı tercih ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, lisanssız güneş enerji santrallerinden (GES) alınan dağıtım bedelinin 5 kat artırıldığını belirterek, “İktidar, ucuz ve temiz enerjiyi desteklemek yerine cezalandırmayı tercih ediyor. Acilen bu hatadan vazgeçilmeli. Yenilenebilir enerjide özellikle güneş ve rüzgâr yatırımlarına destek olunmalı” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, lisanssız GES’lerden kilovatsaat başına alınan 5,68 kuruşluk dağıtım bedelinin 28,27 kuruşa yükseltilmesini eleştirdi. Akın, şunları kaydetti:

"Lisanssız GES'lerin dağıtım bedeli 5 kat arttı"

“AK Parti iktidarı, yeni yılla birlikte elektrik faturalarında yüzde 127’ye varan yaptığı zamlarla vatandaşı isyan ettirirken ucuz ve temiz enerjide en yüksek potansiyelin olduğu güneş enerji santrallerini olumsuz etkileyecek yeni bir karara da imza attı. Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücün yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan GES’ler ile ilgili yeni yılla birlikte hayata geçirilen karar, sektörün büyük tepkisini çekti. Yeni yılla birlikte 2018 yılı öncesinde devreye alınan lisanssız GES’lerin ödediği dağıtım bedeli, yaklaşık 5 kat artarak kilovatsaat başına 5,68 kuruştan 28,27 kuruşa yükseldi.

"Üretimin yarısı dışa bağımlı kaynaklardan

Elektrik üretimimizin yarısını dışa bağımlı olduğumuz doğal gaz ve ithal kömür üzerinden yapıyoruz. İktidar, doğal gaz ve ithal kömürde yükselen fiyatları bahane ederek vatandaşımıza fahiş oranda zam yaptı. Tüm bunlara karşın güneş enerjisini adeta cezalandırma anlamına gelen bir karar alınıyor. Bu kararla ülkemizde yüksek potansiyeli olan güneş enerjisinin dağıtım bedeli hiç kimseye danışılmadan 5 kat artırılıyor. Üstelik bu karar çatı tipi GES’leri de etkiliyor. İktidarın her yıl güneş enerjisi yatırımlarını artıracak tedbirler alması gerekirken bu karar nedeniyle Türkiye’de güneş enerjisine olan ilgi maalesef azalabilir.

"Enerji kooperatiflerinin önü açılmalı

Türkiye’de ucuz ve temiz enerji için başta güneş ve rüzgâr enerjisinin desteklenmesi gerekiyor İktidar ise sektöre ve enerji paydaşlarına danışmadan, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket etmeyi tercih ediyor. Tüketicilerin yani halkın kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim yapması, bu üretimi de ortak bir çatı altında gerçekleştirmesi enerji alanında atılım sağlayacakken iktidar eliyle bu süreç yavaşlatılmakta, hatta engellenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, enerji kooperatifçiliğini yaygınlaştıracağız. Kendi enerjisini üreten evler, mahalleler, sanayi ve ticaret siteleri oluşturup, teşvik edip destekleyeceğiz.” (ANKA)