CHP'li Akın'dan elektrik zammına tepki: İktidar vatandaşımıza ‘söke söke’ zam yapmaya devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektriğe yapılan yüzde 15’lik zammın ardından, “İktidar vatandaşımıza ‘söke söke’ zam yapmaya devam ediyor. Uyardık, vatandaş zor durumda dedik. Ama dinlemediler. Elektriğe yüzde 15 zam oldu” dedi. Akın, elektriğe yılbaşından bu yana yüzde 22 zam yapıldığını söyledi.





CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektriğe yapılan yüzde 15’lik zammın ardından açıklama yaptı. Akın, şunları söyledi:

“İktidar vatandaşımıza ‘söke söke’ zam yapmaya devam ediyor. Daha iki gün önce uyardık! ‘AK Parti iktidarı elektriğe zam yapacak, yapmayın! Vatandaş zor durumda’ dedik. Ama dinlemediler. Elektriğe yüzde 15 zam oldu. Yılbaşından bu yana elektrik zammı yüzde 22’ye çıktı.

Emeklilerimiz, memurlarımız bu ay zam alacaklardı. Alacakları zam daha ceplerine girmeden kat ve kat fazlası ceplerinden çıktı. Şimdiden eridi. EPDK Nisan ayında dağıtım şirketlerine satılan elektrikte yüzde 17,5 oranında indirim yapmıştı. Başka bir deyişle iktidar bu zor günlerde vatandaşın değil, şirketlerin yanında yer almayı tercih etti.

"Vatandaşı artık müşteri olarak görmeyin"

Doğalgazda her ay düzenli olarak zam yapılıyor. Akaryakıta neredeyse her ay zam geliyor. Ülkeyi yönetemeyen iktidar yanlış politikalarının faturasını vatandaşa kesiyor. Soruyoruz: Hangi memur, hangi emekliye son 6 ayda yüzde 20 oranında zam yapıldı? Artık yeter! Şirketleri değil, vatandaşların refahı için kararlar alın. Vatandaşı artık müşteri olarak görmeyin.” (ANKA)