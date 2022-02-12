CHP'li Akın'dan Bakan Dönmez'e: Asıl provokasyon elektriğe yüzde 127 oranında fahiş zam yapmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 21 elektrik dağıtım şirketiyle görüştükten sonra elektrik faturalarına gösterilen tepkiyi “provokasyon” olarak nitelendirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Asıl provokasyon kademeli tarifeyi amacından saptırarak zam yapma aracına dönüştürmektir. Provokasyon aramak isteyenler yüzde 127 oranında fahiş zamma bakmalıdır” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticisiyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in toplantıdan sonra yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Hiçbir somut karar çıkmamıştır"

“Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının hayata geçmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımızın dile getirdiği haklı tepkiler her geçen gün artmaktadır. Vatandaşlarımızın talebi fahiş zamların derhal geri çekilmesi olurken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21 dağıtım şirketi ile dün gerçekleştirdiği toplantından hiçbir somut karar çıkmamıştır. Toplantı kamuoyunda oluşturulan algının aksine iktidarın kendini aklama çabasına dönüşmüştür.

"İktidar tam bir çaresizlik içerisinde"

Zamların geri alınacağını söyleyemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘zamlar geri alınıncaya kadar faturasını ödemeyeceği’ yönündeki kararını hedef alması iktidarın içinde bulunduğu çaresizliği göstermektedir. Vatandaşlar zamların geri alınmasını beklerken, dünkü toplantıda iktidar dağıtım şirketlerinden fatura tahsilatlarıyla ilgili süreçlerin daha sıkı takip edilmesini talep etmiştir.

"Enerjide skandal üstüne skandal yaşanıyor"

Beceriksiz enerji politikaları sonucu son bir ayda art arda yaşanan skandallar nedeniyle vatandaşlarımızın tepkisini ahlaki bulmayan iktidar önce kendisine bakmalıdır! Son bir ay içerisinde iktidarın enerji politikalarındaki beceriksizliği sonucu; Türkiye’de enerji fiyatları fahiş fiyatlara çıkmış, arz güvenliği sıkıntısı nedeniyle sanayide üretim durdurulmuş, nüfusu 500 bini bulan Isparta’da günlerce elektrik kesintisi yaşanmıştır.

"Asıl provokasyon yüzde 127 zam yapmak"

Provokasyon aramak isteyenler yüzde 127 oranında fahiş zamma bakmalıdır. Asıl provokasyon kademeli tarifeyi amacından saptırarak zam yapma aracına dönüştürmektir. Asıl provokasyon tek adam rejiminde vatandaşlar yoksullaşırken, temel bir hak olan elektrikte fahiş oranda zam yapmaktır. Asıl provokasyon vatandaşımızın fatura tepkisini umursamayıp, abartılacak bir şey olmadığını söylemektir. Vatandaşın iki talimatı da ortadadır: Fahiş zamları çek ve sandığı getir.”

Ne olmuştu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün, 21 elektrik dağıtım şirketinin yetkilileri ile bir toplantı yapmıştı. Bakan Dönmez, toplantının ardından şunları söylemişti:

“Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız. Biz konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile hep paylaştık ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştık. Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmaya devam edeceğiz.” (ANKA)

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