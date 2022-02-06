CHP'li Akın: Bu iktidar değişmedikçe önümüzdeki yıl belki de Türkiye tamamen elektriksiz kalacak

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Ahmet Akın, "Geçen yıl kış aylarında, iletim ve dağıtım hatlarının yer üstünde olması nedeniyle Türkiye genelinde 200 bin hane kara kışın ortasında elektriksiz kalmıştı. Şimdi ise bütün bir kent elektriksiz kalıyor. Bu düzen, bu iktidar değişmedikçe önümüzdeki yıl belki de Türkiye tamamen elektriksiz kalacak” dedi.

CHP’nin genel başkan yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Ahmet Akın ile Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’dan oluşan CHP heyeti, İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı ile birlikte dört gündür elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da incelemelerde bulundu.

Heyetin kentte yaptığı incelemelerin ardından CHP Isparta İl Başkanlığı’nda bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AKP’nin özelleştirme politikalarını eleştirerek, “Geldiğimiz nokta ortada, özelleştirildi ve bütün yük vatandaşın omzunda kaldı, dağıtım maliyetleri altı kat arttı. Sonuçta bedeli hem vatandaş ödedi hem de bu kara kışta elektriksiz kaldı. Enerji, bir insan hakkıdır, ulaşılabilir ve ödenebilir olmalıdır” dedi.

"Koca bir kent günlerce karanlıkta kaldı"

Akın, Saray’ın elektriklerinin 72 saat kapatılamayacağını belirterek, yapılanın vicdansızlık olduğunu belirtti. Tüm sorumluları istifaya çağıran Akın, konuşmasında şunları dile getirdi:

“21. yüzyılın Türkiye’sinde nüfusu 500 bini bulan Isparta’da neredeyse 3 gün süren elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyetini göstermek için buradayız. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye sözde çağ atlattıklarını savunup ‘Sizin hayatınızda sadece mum, gaz lambası vardı’ diye açıklama yaptı. Bu açıklamadan bir gün sonra Isparta’da 113 bin abonenin elektriği kesildi. Koca bir kent günlerce karanlıkta kaldı. Kışın ortasında adeta buz tuttu.

"Bu durumu ilk kez yaşamıyoruz"

İktidar suçu kar yağışına attı. 500 bin nüfuslu Isparta’yı karanlıkta bırakan kar yağışı değil. Isparta’yı elektriksiz bırakan, iletim ve dağıtım hatlarının hala yerin üstünde olması. Başka bir deyişle özelleştirilen dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımı yapmaması. Bu durumu ilk kez de yaşamıyoruz. Geçen yıl kış aylarında, iletim ve dağıtım hatlarının yer üstünde olması nedeniyle Türkiye genelinde 200 bin hane kara kışın ortasında elektriksiz kalmıştı. Şimdi ise bütün bir kent elektriksiz kalıyor. Bu düzen, bu iktidar değişmedikçe önümüzdeki yıl belki de Türkiye tamamen elektriksiz kalacak.

"İktidar, Türkiye’nin enerjisini bitirdi"

Türkiye öyle bir enerji buhranı yaşıyor ki elektrik fahiş fiyatlara çıkmış, vatandaş faturasını ödeyemiyor. Dağıtım hizmeti kalitesizleşmiş; kara kışta vatandaş, temel bir hak olan elektriğe ulaşamıyor. İktidar, elektriğe daha beş hafta önce yüzde 127’ye varan fahiş oranda zam yaptı. Aynı şekilde daha iki hafta önce, enerjide arz güvenliği krizi nedeniyle iktidar sanayide üretimi durdurdu. İktidar, Türkiye’nin enerjisini bitirdi, ülkemizi enerjisiz bıraktı.

Vatandaşlarımızın buzdolaplarındaki gıda ürünleri bozuldu. Esnafın dolabındaki ürün soğuk zinciri kırıldığı için çöpe gitti. Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın neredeyse tamamı kış ortasında elektriksiz kaldı. 10 binlerce vatandaş, elektriksiz kaldığı gibi bilgi de alamadı. Başka bir deyişle hem enerji kesintisi yaşandı hem de vatandaşlar bilgisiz kaldı. Isparta’da ve ilçe merkezlerinde yaşanan mağduriyet, kırsal kesimlerde ise daha ağır oldu. Köylerde vatandaşların iletişimi tamamen koptu. Köylülerimiz, geçim kaynağı olan hayvanlarına, seralarına ulaşamadı. Köylere elektrik verilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtiliyor.

"Özelleştirilen dağıtım şirketleri gerekli yatırımları yapmadı"

Kar yağışının bitmesinin üzerinden uzun saatler geçmesine karşın hala temizlenmeyen sokaklar var. Vatandaşlarımızın haklı isyanını dinlemek bizleri üzüyor, ancak iktidarı ise buna kulaklarını tıkıyor. Elektrik kesintilerine neden olan altyapı arızalarını gidermek ve dağıtım sisteminin nitelikli bir şekilde çalışır durumda olması, özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumlulukları arasında bulunuyor. TEDAŞ’ın yapması gereken yıllık kontrolleri yapmadığı, Sayıştay tarafından da tespit edilmiş durumda. Ancak buna karşın ne EPDK ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı milletin milyarlarca lirasını kasalarına koyan şirketleri yeteri kadar denetliyor.

Güzel Isparta’mızda 4 gün mum ve gaz lambasına muhtaç kaldık. Nereden nereye, getirdikleri nokta burası. Konuşmalar güzel ama gerçekler Isparta ve vatandaşımızın yaşadığı. Yani kara kışta koca kent buz kesti, vatandaşlarımız üşüdü. Dün gece biz, sabaha kadar sahadaydık. Karanlığa mahkum olmuş bir Isparta var, yakışıyor mu bu? Bakan gelmiş, hoş gelmiş, hoş gitmiş. Değişen bir şey yok. Tarihin utancını yaşatıyorlar şu an Türkiye'ye. 500 bin nüfuslu Isparta'yı karanlıkta bırakan kar yağışı değil, iletim ve dağıtım hatları için gerekli olan yatırımın yapılmamasıdır. Özelleştirilen dağıtım şirketleri gerekli yatırımları yapmadı. Bu durum ilk kez de yaşanmıyor, geçen yıl da kış aylarında buna benzer sıkıntılar oldu. İletim hatları yer altına alınmadığı için, gerekli yatırımlar da yapılmadığı için daha önce de bu sıkıntılar yaşandı. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı, bunları özelleştirdiği zaman 'Bunlar dağıtım yapacak, bunlar para kazanacak, bunlar kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlayacak ve ucuz olacak' dedi. Geldiğimiz nokta ortada, özelleştirildi ve bütün yük vatandaşın omzunda kaldı, dağıtım maliyetleri altı kat arttı. Sonuçta bedeli hem vatandaş ödedi hem de bu kara kışta elektriksiz kaldı. Enerji, bir insan hakkıdır, ulaşılabilir ve ödenebilir olmalıdır. İktidarın yaptığı zamlarla faturalar ödenemez hale gelmiş hem de gerekli yatırımlar yapılmadığı için ulaşılamaz hale gelmiştir.

"Bu vicdansızlıktır"

Hala dağıtım şirketleri, yatırım yapmadığı için 10-15 yıl öncesinden kalan sistemlerle vatandaşımıza hizmet görüyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bu şirketlerin yatırımlarını denetlemesi gereken kurumlar, enerji şirketlerine teslim oldukları için denetimden de uzak durumdalar. Buradan söyleyeyim; AKP iktidarı, ülkemizi elektriksiz de bıraktı. Tarihinin en büyük zamlarını yapan iktidar, vatandaşı elektriksiz de bıraktı.

Sarayın ışıklarını 72 saat kapatsınlar da görelim, 72 saat ne demek? Bu vicdansızlıktır, bunun bedeli ödenmelidir.

Burada yaşanan mağduriyet çok büyük. Dün gece sabaha karşı gittiğimiz evlerde insanlar tir tir titriyor. ‘Enerjide çağ atladık’ diyen iktidar ne yapıyor, göstermelik işler yapıyor. Bu kabul edilemez. Köylerde vatandaşlarımızla iletişim kesilmiş durumda. Hangi devirde yaşıyoruz. Her yerde isyan sesi yükselirken iktidar yine suçu başkasına atıyor. Kendisi sorumluluk alacak, ‘Ben hata yaptım’ diyecek. ‘Denetlemedim, görevimi yapmadım, istifa ediyorum’ diyecek. Ama nerede?

"İktidarı da hemen seçime çağırıyoruz"

21. yüzyılda bu skandala, 500 bin nüfuslu kentin karanlıkta kalmasına neden olan tüm sorumluları istifaya davet ediyoruz. Isparta’da gerekli yatırımları yapmayıp elektrik hatlarını hala yer üstünde tutan sorumluları da hesap vermeye davet ediyoruz. Ve son olarak; Türkiye’de arz güvenliği krizi yaratan, sanayide üretimi durduran, kentlerimizi elektriksiz bırakan ve vatandaşı fahiş zamlara mahkûm eden iktidarı da hemen seçime çağırıyoruz.”