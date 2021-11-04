CHP'li Akın: Biz 'kış fonu' diyoruz, siz 'kombiyi kıs' diyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı Fatih Dönmez’in tasarruf için “kombiyi kısma” önerisine, “Fatih Bey; Enerji Verimliliği Kanunu’nun neresinde ‘Vatandaş kombiyi kıssın’ yazıyor. Kanun enerji verimliliği için yükümlülüğü vatandaşa değil, iktidara yani size yüklüyor. Biz kış fonu diyoruz siz kombiyi kıs diyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın “enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeni yapılması gerektiği” yönündeki açıklamalarına ilişkin haberleri paylaşarak şunları söyledi:

“Ahmet Bey, bozuk saat gibi günde iki defa da olsa doğruyu gösterdiniz. Ama gel gör ki arşiv unutmuyor işte. Dün enerjiyi verimli kullanmalıyız diyen siz, bugün savunduğunuzun aksini söyleyen yine siz. Sahi hangisi sizsiniz? Enerjimizi verimli kullanıp, gerçeklere harcayalım.”

Akın, Bakan Dönmez’e sosyal medya üzerinden şu yanıtı verdi:

“Fatih Bey; Enerji Verimliliği Kanunu'nun neresinde ‘vatandaş kombiyi kıssın’ yazıyor? Kanun, enerji verimliliği için yükümlülüğü vatandaşa değil, iktidara, yani size yüklüyor. Biz ‘kış fonu’ diyoruz, siz ‘kombiyi kıs’ diyorsunuz. Enerji verimliliği konusunda bugüne kadar somut tek bir adım atmadan kara kış öncesi vatandaşa ‘kombiyi kıs' diye akıl vermek mi tek politikanız? Vatandaş zaten en düşük derecede yakıyor kombiyi. Milletimiz israfı sevmez ama israfı kimlerin sevdiğini de çok iyi bilir.”