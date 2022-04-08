CHP'li Akın: AKP, petrol ve dolardaki düşüşü pompa fiyatlarına yansıtmamakta ısrar ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, petrol ve dolar kurundaki rekor yükselişin ardından düşmesine rağmen bu düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Akın’ın açıklaması şöyle:

“İktidarın akaryakıt ürünlerindeki fahiş fiyatlarda indirim yapmasını bekleyen vatandaşlarımız, kurmaylarının ‘sabır’ telkinleriyle adeta oyalanıyor. Benzin geçen yıldan bu yana yüzde 170, mazot ise yüzde 230 zamlandı. Akaryakıt fiyatlarına etki eden brent petrol ve dolar kuru tarihi rekorlardan sonra düşüşe geçmiş durumda. AK Parti iktidarı ne yapıyor? AK Parti iktidarı bunu pompa fiyatlarına yansıtmamakta ısrar ediyor.

"Ekonomi politikaları da enerji politikaları da baştan sona yanlış"

Dolar kuru geçen yılın nisan ayından bu yana TL karşısında yüzde 80 arttı. Brent petrol yine son bir yılda yüzde 70 oranında artış gösterdi. Bu veriler gösteriyor ki iktidarın ekonomi politikaları da enerji politikaları da baştan sona yanlış.

Dünyada ve Avrupa’da enerji fiyatları artıyor, petrol fiyatları artıyor, enflasyon artıyor diye açıklamalar yapan AK Parti’nin kurmayları bir de çıkıp, ‘Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok ucuz’ diyebiliyor. Gerçekten öyle mi? Hayır, değil. Ucuz değil. Bugün, Türkiye’de asgari ücretle yaklaşık 215 litre benzin, 180 litre de mazot alınabiliyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de Romanya’da bir aylık asgari ücretle 328 litre benzin, 313 litre motorin alınabiliyor.

"Algı söylemleriyle vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar"

Akaryakıt ürünlerinin en pahalı olduğu ülke Hollanda’da bir aylık asgari ücretle 734 litre benzin, 775 litre de mazot alınabiliyor. Bizi kıskanan Almanya’da asgari ücretle 775 litre benzin ya da 745 litre de motorin alınıyor.

Yani asgari ücretle Türkiye’de satın alınabilen akaryakıt miktarını kıyasladığınızda; alım gücü Romanya’da 2 kat, Hollanda’da 4,5 kat Almanya’da ise 4 kat fazla durumda. AK Parti iktidarı hep söylediğimiz gibi; Türkiye’yi yönetemiyor, yönetmiyor. Algı söylemleri ile vatandaşlarımızı kandırmaya, aldatmaya çalışıyorlar ama sokakta, çarşıda, pazarda, akaryakıt istasyonlarında gerçekler gün gibi ortadadır.” (ANKA)