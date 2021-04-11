CHP'li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve ailesi Koronavirüs'e yakalandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Manisa Milletvekili <strong>Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu</strong>, ailesiyle birlikte Koronavirüs'e yakalandıklarını duyurdu. Bakırlıoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.</p>\n<p>Bakırlıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:</p>\n<p> <img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/04/1618147931279-screenshot-2.png" alt width="600" height="311" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/mehmet-boynukalin-koronavirus-e-yakalandigini-duyurdu-dualarinizla-cabuk-atlatiriz-insallah,945113" target="_blank" rel="noopener">Mehmet Boynukalın Koronavirüs’e yakalandığını duyurdu: Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah</a></strong></p>\n</body>\n</html>