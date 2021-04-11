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CHP'li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve ailesi Koronavirüs'e yakalandı

11 Nisan 2021 16:30

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ailesiyle birlikte Koronavirüs'e yakalandıklarını duyurdu. Bakırlıoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Bakırlıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

 

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Ahmet Vehbi Bakırlıoğlukoronavirüschpmanisa
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