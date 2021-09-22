CHP'li Ahmet Akın: Öğrencilere verilen burs ve kredi tutarı, tek başına faturalara dahi yetmiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Üç yıl içinde yani tek adam rejiminin hayata geçirildiği günden bugüne faturalar, neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Aynı dönemde üniversite öğrencilerine verilen burs ve krediler ise sadece yüzde 30 oranında arttı. Bir öğrenci evinde ortalama bir hanenin tüketiminden daha az tüketim yapsa bile verilen burs ve kredi tutarı tek başına artık faturalara dahi yetmiyor. Öğrenci kardeşlerimizin haklı taleplerine bile azarla karşılık veriliyor. Asıl sizin gözünüze dizinize dursun” dedi.

Akın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz göreve başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Ya elinize dizinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı” açıklamasına tepki gösterdi. Ahmet Akın’ın yaptığı açıklama şöyle:

"Faturalar yüzde 100, burs ve krediler yüzde 30 arttı"

İktidarın yıllardır yurt sorununu çözmemesi nedeniyle, öğrencilerimiz; büyük barınma sorunuyla karşı karşıya. Ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gençlerimizi ‘elinize dizinize dursun’ diye azarlıyor. İktidar öğrencilerin barınma sorunun önemsemiyor. Yüksek kiralara rağmen eve çıkmak zorunda kalan öğrencilerimizi başka bir sorun daha bekliyor. Bu da iktidarın yaptığı zamların adeta zulme dönüşen faturalar gerçeği. Kiralık evlerde barınmak zorunda kalan milyonlarca üniversite öğrencisinin artan faturaları için yirmi yıl geriye gitmeye gerek yok. Üç yıl içinde yani tek adam rejiminin hayata geçirildiği günden bugüne faturalar, neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Aynı dönemde üniversite öğrencilerine verilen burs ve krediler ise sadece yüzde 30 oranında arttı.

"Verilen burs ve kredi tutarı, tek başına faturalara dahi yetmiyor "

Erdoğan’ın azarladığı öğrencilerimizin karşı karşıya kalacağı fatura ve burs gerçeğini şöyle özetleyebiliriz; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinirlenerek anlattığı burs, her üniversite öğrencimize çıkmıyor. Kardeşlerimiz krediye başvursa da bu tutarı ileride faiziyle geri alıyor. TÜİK verilerine göre, ortalamanın altında aylık 200 kilovatsaat olarak tüketimin faturaya yansıması 90 liradan 180 liraya çıktı. Isınma amaçlı ortalama tüketimin altında yapılan 200 metreküplük doğalgaz tüketimi de 200 lirada 400 liraya çıktı. İnternet paketleri ise 45 liradan 70 liraya çıktı. Elektrik, doğalgaz ve internete yapılan zamlar nedeniyle öğrencilerin üç yıl önce ortalama 356 lira olan fatura yükü şimdi 700 lirayı geçti. Buna göre bir öğrenci evinde ortalama bir hanenin tüketiminden daha az tüketim yapsa bile verilen burs ve kredi tutarı tek başına artık faturalara dahi yetmiyor.

"Öğrencileri kira ve fatura yüküyle baş başa bıraktınız"

Öğrenci kardeşlerimizin haklı taleplerine bile azarla karşılık veriliyor. Asıl sizin gözünüze dizinize dursun. Öğrenci kardeşlerimizi hem kira yüküyle hem fatura yüküyle baş başa bıraktınız.”