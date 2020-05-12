CHP'li Ahmet Akın: Konutta harcanan 3 aylık fatura devlet tarafından ödensin

Koronavirüs salgını ile birlikte işini kaybeden milyonlarca vatandaşın kabarık gelen faturaları ödeyemediğini söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Konutta harcanan 3 aylık fatura devlet tarafından ödensin" dedi.

EPDK verilerine göre, elektrik konut abone sayısı 35 milyon 925 bin 970, doğalgaz konut abone sayısı ise 15 milyon 860 bin 550. Elektrikte 4 kişilik bir ailenin asgari tüketim ortalaması 230 kilovatsaat. Bu yaklaşık olarak 165 lira civarında yapıyor. Yine doğalgazda aylık ortalama tüketim 125 metreküp. Bu da yaklaşık olarak 202 lira. İnsanlar karantina nedeniyle evde oldukları için bu tüketimler de en az yüzde 20 oranında artmış durumda.

"Çok zor bir dönemi birlikte yaşıyoruz"

Bu zor dönemde vatandaşın 3 aylık faturasının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bunun maliyetinin ise sadece 27 milyar TL olduğunu kaydetti.

Elektrik ve doğalgaz faturalarının toplamda ortalama 365 lira yaptığını ifade eden Akın, “Bunun bir hane için 3 aylık toplamı da yaklaşık olarak bin 95 lira. Sadece elektrik ve doğalgaz abonelerinin 3 aylık faturalarından kaynaklanacak maliyet yaklaşık olarak 27 milyar 221 milyon lira. Bu siyaset amaçlı değil, milletin çığlığı. Bu devlet büyük devlet, imkân da var. Çok zor bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Bu zor günlerde vatandaşın yanında olunmayacaksa ne zaman yanında olunacak” dedi.

"En az 3 ay boyunca mesken abonelerine elektrik ücretsiz olmalı"

Milyonlarca vatandaşın faturalarını ödeyemediğini ve elektriklerinin kesilmesinden korktuklarını belirten Akın, “Vatandaşlar ‘devlet baba' olsun istiyor. En az 3 ay boyunca mesken abonelerine elektrik ücretsiz olmalı. Enerjinin neredeyse tamamı özelleştirildiği için, elini taşın altına sadece devlet değil, dağıtım şirketleri de koyacak. Milyarlarca dolar para kazandılar” dedi.