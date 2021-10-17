CHP'li Ahmet Akın: Isınma da lüks oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; kış yaklaşırken elektrik ve doğalgazdaki artışın yanı sıra özellikle kırsal kesimde ısınma amacıyla kullanılan kömürdeki fiyat artışı yaşandığına dikkat çekti. Akın, "Isınma da lüks oldu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Akın, iktidarın vatandaşları müşteri olarak gördüğü için kış öncesi kömüre de zam yaptığını kaydederek, “Henüz kış gelmeden kömüre zam yapmak insafsızlıktır. Kömür fiyatları daha kara kış gelmeden son bir ayda yüzde 15, son 10 ayda ise yüzde 30 oranında zamlandı. Üstelik zamlanan kömürler TKİ tarafından üretilen ve satılan yerli kömürlerden oluşuyor. Vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri olan ısınma artık lüks oldu. Vatandaşlarımız kara kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı. CHP’nin önerdiği kara kış fonu hayata geçirilmeli, ısınma amaçlı kömür kullanan vatandaşımızın belini büken bu zamlar geri çekilmeli” ifadelerini kullandı.