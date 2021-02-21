CHP'li Ahmet Akın: Doğal gaz faturaları 2 kat, kullanım bedeli 3.5 kat arttı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde doğal gaz faturaları 2 kat, sistem kullanım bedeli ise 3.5 kat arttı. CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın hazırladığı raporda 300 metreküp doğal gaz bedeli, 2014’te 303 lirayken 2021’de 540 TL oldu. Sistem kullanım bedeli 18 liradan 65 liraya çıktı.

Ahmet Akın, 2014 yılından bugüne dek inşa edilen tek adam parti devleti rejiminde “müjde verilmesine” karşın doğal gaz faturasının neredeyse 2 kat; sistem kullanım bedelinin ise 3.5 kat arttığını kaydetti. Akın, “Yurttaş kara kışta kombiyi açmaya korkuyor. Tek adam cepleri yaktı” diye konuştu.

Akın’ın çalışmasında şu bilgiler yer aldı: “Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ağustos 2014’ten bu yana doğal gaz faturaları yaklaşık 1.8 kat arttı. Ocak 2014’te 100 lira olan doğal gaz faturası, tüketim miktarı değişmeden Şubat 2021’de 176 liraya yükseldi. 10 metreküp tüketim üzerinden yapılan hesaplamaya göre kış ayında tüketilen 300 metreküp doğal gaz bedeli, Ocak 2014’te 303 lirayken Şubat 2021’de fatura 540 TL’ye yükseldi.”

Akın’ın çalışması ayrıca broşür haline de getirildi. Doğal gaz faturasındaki artışın ayrıntılı şekilde anlatıldığı broşürün “Tek Adam AŞ Doğal gaz Faturası” başlığıyla tüm Türkiye’nin dört bir yanında parti örgütü aracılığıyla yurttaşlara dağıtılması planlanıyor. Broşürde, “Verilen indirim sözü neden her ay otomatiğe bağlanan doğal gaz zamlarına dönüştü?”, “Yandaşa kıyak, yabancıya muafiyet çıkıyor, neden doğal gaza indirim yapılmıyor” soruları yer alıyor.