CHP'li Ahmet Akın: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde acil durum tatbikatı Koronavirüs gerekçesiyle yapılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde her yıl yapılması gereken acil durum tatbikatının 2020 yılında Koronavirüs gerekçesiyle yapılmadığını söyledi.

CHP’li Akın, “Akkuyu, zaten yeterli atık ve acil eylem planı olmadığı gerekçesiyle eleştirilirken bu kadar hayati bir konuda salgın bahane edilerek acil durum tatbikatının yapılmaması kabul edilemez. İnşaat sırasında bile yaşanan patlamalarla endişelere neden olan santralın güvenliği konusunda her türlü ihtimal değerlendirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, acil durum tatbikatları eksiksiz yapılmalı” dedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı faaliyet raporunda santralın güvenliği konusunda endişelere neden olacak bir itirafta bulunulduğunu kaydetti. Akın, yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

“Akkuyu, yeterli ve güvenilir atık ve kaza eylem planı olmamasıyla kamuoyunda pek çok eleştiriye konu oluyor. 20 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen ve kontrollü olduğu belirtilen patlama, henüz inşaat aşamasındayken bile korkuya neden olmuş, bu gelişme üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların endişelerini giderecek bir açıklama dahi yapmamıştı. Bakanlık, yayınladığı faaliyet raporlarında Akkuyu Nükleer Santralı’yla ilgili planlanan ve gerçekleştirilen güvenlik önlemlerini sıralıyor.”

Her yıl yapılması gerekiyor

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılı faaliyet raporunda Akkuyu’yla ilgili olarak Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezinin yer seçimi, kurulumu, kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, her yıl yapılması planlanan saha içi acil durum tatbikatlarının koordinasyon ve takibi çalışmalarının yürütüldüğü açıklanmıştı. Buna göre geçtiğimiz yıl Akkuyu’da acil durum tatbikatının yapılması gerekiyordu. Ancak 2020 yılı faaliyet raporunda, Akkuyu sahasında acil durum tatbikatının düzenlenmediği itiraf ediliyor.”

Alım garantisi

CHP’li Akın, güvenlik eleştirilerinin yanı sıra santrala yönelik bir diğer eleştirinin verilen alım garantisi olduğunu da vurguladı. Akın, “Mülkiyeti ve işletmesi tamamen Rusya’ya ait olacak santralin devreye girmesiyle Türkiye;15 yıl boyunca piyasa fiyatının en az 3 katını bulan bir fiyat olan 12,35 dolar sent üzerinden alım garantisi verecek” diye konuştu.