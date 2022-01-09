CHP'li Ağbaba: Yıllar sonra bu dönem konuşulurken basının ne yaptığı ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu dönemde basının çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Yıllar sonra bu dönem konuşulurken basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı ne, yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Basın, toplumun bilincini artırmak, kamuoyu oluşturmak, bilgilendirilmesini sağlamak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterler vardır. Bu kriterlerden hiç kuşkusuz biri de ülkedeki basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesidir. Türkiye’de, son yıllarda en çok özlem duyulan şeylerin başında tarafsız ve bağımsız haber ve yayınlar gelmektedir. Ekonomik krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediği, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu ülkemizde basın çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yıllar sonra bu dönem konuşulurken basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı, ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır.

"Ulusal medyanın yüzde 95'i iktidarın elinde"

Sansürün, baskıların, gözaltıların ve tutuklamaların hız kesmeden devam ettiği ülkemizde, iktidara muhalif yayın organları ya RTÜK tarafından cezalandırılarak veya Basın İlan Kurumu eliyle ilan kesme cezaları ile susturulmaya çalışılmıştır. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi, tek sesli medya yaratmaya devam etmektedir. Basın Konseyi raporuna göre; kamu gücü kullanan iktidar, ulusal medyanın yüzde 95’ini tam kontrolüne almış durumdadır. Türkiye basını, darbe dönemlerinde bile bugün ki baskıların bazılarını görmemiştir.

"12 binden fazla basın ve yayın emekçisi işsiz kaldı"

Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve artan girdi maliyetleri nedeniyle özellikle son iki yıldır başta yerel gazeteler olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşu kapanmak zorunda kaldı.

Son bir yılda, çeşitli yazılı ve görsel basın sayısı, bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu nedenle basın ve yayın organlarının çeşitli sektörlerinde çalışan 12 binden fazla basın ve yayın emekçisi işsiz kaldı.

"Görevini layığı ile yapmaya devam eden gazetecilerin 10 ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Hasan Fehmi Bey’den Uğur Mumcu’ya, Sebahattin Ali’den Abdi İpekçi’ye, Hrant Dink’e, kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor; tüm baskı ve sindirme uygulamalarına rağmen görevini layığı ile yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”