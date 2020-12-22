CHP'li Ağbaba: Yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in asgari ücret önerisini eleştirerek, “Asgari ücret en az 3100 TL olmalı ve yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmelidir” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in 2021 yılı asgari ücret önerisini ağır işler için 2791 TL, orta ağırlıkta işler için 2507 TL olarak açıklamasını değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Veli Ağbaba, “TÜİK tarafından asgari ücrete yapılması önerilen zam oranları yüzde 7,8 ile yüzde 20 oranı arasındadır. Oysaki TÜİK’in önerdiği bu rakamlar, kendi makyajlı verilerinden dahi daha düşüktür" dedi.

Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"TÜİK Kasım ayında gıda enflasyon oranını yüzde 21,08 olarak açıklamıştı. İstatistikleri çarpıtarak iktidarın istediği rakamları halka gerçek veri gibiymiş gibi sunan TÜİK; kendisine yakışanı yapmış, asgari ücrete açlık sınırı altında bir rakamı uygun görmüştür. TÜİK’ in asgari ücret önerisi ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ve geçim maliyeti ile alakası yoktur. Sanırız ki TÜİK üzerine düşen görevi icra etmekte ve asgari ücret tiyatrosunda milyonlarca işçiyi yine açlığa ve yoksulluğa mahkûm etme arayışı içindedir. Sadece bir ayda asgari ücret 523 adet yumurta, 237 adet domates kaybetmişken, TÜİK’in çizdiği pembe tablo milyonlarca asgari ücretlinin nazarında bir değeri yoktur. Asgari ücret net en az 3100 TL olmalı ve yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretliden vergi kesintisine de son verilmelidir.”

Asgari ücretli sadece bir ayda sofrasından 523 adet yumurta kaybetti

Ağbaba, yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretlinin sadece Ekim ve Kasım ayında sofrasındaki kaybının; 237 Kg domates, 520 adet yumurta, 61 Kg Biber, 14 Kg Nohut, 11 Kg pirinç, 13 Kg kuru soğana denk olduğunu bildirdi. Ağbaba yaptığı hesaba ilişkin şu tabloyu paylaştı:

ÜRÜN 2020 Ekim Fiyatı 2020 Kasım Fiyatı Artış Oranı Yüzde Alım gücü değişim (Asgari ücret son 1 ay)

Domates 3,93 TL 6,56 TL 66 -237 kg

Yoğurt 1 Kg 6,50 TL 7,95 TL 22 -65 kg

Tavuk 11,54 TL 13,73 TL 18 -32 paket

Yumurta 0,70 Krş. 0,83 Krş. 18 -520 adet

Biber 5,74 TL 6,75 TL 17 -61 kg

Mercimek 10,29 TL 11,05 TL 7 -16 kg

Ayçiçek yağı 1 L 14,17 TL 15,09 TL 6 -10 lt

Pirinç 11,33 TL 11,95 TL 5 -11 Kg

Salatalık 3,68 TL 3,88 TL 5 -33 kg

Nohut 9,35 TL 9,89 TL 5 -14 kg

Patates 2,06 TL 2,15 TL 4 -47 kg

Margarin 13,03 TL 13,50 TL 3 -6 paket

Ekmek 6,75 TL 6,99 TL 3 12 adet

Sarımsak (kuru) 34,70 TL 35,90 TL 3 -2 kg

Buğday unu 4,67 TL 4,83 TL 3 -16 paket

Et 62,4 TL 63,9 TL 2 -1 kg

Bulgur 5,40 TL 5,49 TL 1 -7 kg

Süt 1 Litre Paket 5,08 TL 5,14 TL 1 -5 litre paket

Salça 10,58 TL 10,67 TL 1 -2 kutu

Çay 33,2 TL 33,7 TL 1 -1 paket

Kesme Şeker 5,86 TL 5,89 TL 1 -2 paket

Kuru Soğan 2,30 TL 2,33 TL 1 -13 kg