CHP'li Ağbaba: Yasakta Boğaz’da fasıllı eğlence yapanlar, atık toplayıcılarına cezalar yağdırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen kalabalık etkinliği hatırlatarak, "Yasakta Boğaz’da fasıllı eğlence yapanlar, atık toplayıcılarına cezalar yağdırıyor" ifadesini kullandı.

Ağbaba şunları kaydetti:

"Kağıt toplayıcısına beş kuruş destek vermeden 'evde kal' de. Yetmesin, ardı ardına cezalar kes. O da yetmezse bir de ekmek teknesini, aracını bağla. Yasakta Boğaz’da fasıllı eğlence yapanlar, atık toplayıcılarına cezalar yağdırıyor. İktidarı işte bu adaletsizlik indirecek!"