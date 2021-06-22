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CHP’li Ağbaba: Uyuşturucuya karşı yapılmayan mücadele, 'yerli ve milli' tütünümüze karşı yapılıyor

22 Haziran 2021 11:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Temmuz'da tütün üreticileriyle ilgili yürürlüğe girecek kanuna tepki gösterdi. Ağbaba, "Uyuşturucuya karşı yapılmayan mücadele, 'yerli ve milli' tütünümüze karşı yapılıyor" değerlendirmesini yaptı. 

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tütüne hapis isyanı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan ve yetki belgesi olmayan tütün üreticisine hapis cezası öngören kanuna üreticilerimiz isyan ediyor. Uyuşturucuya karşı yapılmayan mücadele, 'yerli ve milli' tütünümüze karşı yapılıyor." ifadesini kullandı. 

 

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