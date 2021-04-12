CHP’li Ağbaba: Ücretsiz izne çıkarılan emekçilere verilen günlük 2.30 liralık zam, 2 adet yumurta almaya yetiyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre son bir yılda gıda ürünleri fiyatlarının yüzde 63’e varan oranda zamlandığını belirterek “Ücretsiz izne çıkarılan emekçilere verilen günlük 2.30 TL’lik zam sadece 2 adet daha fazla yumurta almaya yetiyor. Asgari ücretteki artışa karşın emekçi geçen seneki alım gücünün çok gerisinde kaldı” dedi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, “pandemi ile birlikte ortaya çıkan ekonomik krizi şaibeli TÜİK verilerinde dahi gizlenemediğini söyleyen CHP’li Ağbaba, “Artan gıda fiyatları bu yıl da yurttaşın ramazan sofrasındaki lokmaları azaltmaya devam ediyor. Türkiye yüzde 16.19’luk enflasyon oranıyla Avrupa ülkeleri arasında birinci, G-20 ülkeleri arasında ise Arjantin’den sonra ikinci sırada. Erdoğan’ın ramazanda milyonlarca emekçiye verdiği 2.30 TL’lik zam sadece 2 adet daha fazla yumurta almaya yetiyor” ifadelerini kullandı.

“Yumurtaya yüzde 63 zam geldi, Erdoğan günlük 2.30 TL artırdığı ücretsiz izin desteğini müjde olarak sundu!”

“Erdoğan’ın fedakârlık istediği yurttaşlar ramazan ayında açlığa terk edildi” diyen Ağbaba, “TÜİK rakamlarına göre, Mart 2020’den bugüne yumurtaya yüzde 63, ayçiçek yağına yüzde 59, tavuğa ve mercimeğe yüzde 44, domates ve ekmeğe en az yüzde 20 oranında zam geldi. Bu zamlar karşısında Erdoğan, aylık 50, günlük 2.30 TL artırdığı 1500 TL’lik ücretsiz izin desteğini müjde olarak sundu” ifadelerini kullandı.