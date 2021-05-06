CHP'li Ağbaba: Tam kapanma öncesindeki hafta vatandaşların bankalara borcu 860 milyar TL’ye dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, tam kapanma öncesi yurttaşların bankalara ve özel finansman şirketlerine olan borcu 1,7 milyar TL artarak 860 milyar TL’ye ulaştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan çalışmada, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine vurgu yapıldı. Ağbaba çalışmasında, “Ülkede memurundan işçisine, emeklisinden çiftçisine, işsizinden esnafına ve işletme sahibine herkes borç kapanı içerisine sıkışmış durumda” dedi.

“Vatandaş geçimini banka kredilerinden sağlıyor” diyen Ağbaba, çalışmasında şu verilere yer verdi:

“Gelir kaybı yaşayan ve yeterli nakdi destekten mahrum kalan vatandaşlar geçinebilmek için çareyi bankalara ve finansman şirketlerine borçlanmakta buluyor. Tam kapanma öncesindeki hafta vatandaşların bankalara ve özel finansman şirketlerine olan toplam borcu 860 Milyar TL’ye dayanmış durumda. Bu borcun 707,8 milyar TL’si tüketici kredilerinden, 151,9 milyar TL’si de kredi kartlarından kaynaklanıyor. Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne göre tüketici kredisi borcu olan vatandaş sayısı ise 34,4 milyona yükseldi. Türkiye’de artık bir hanede sadece bir kişi değil birden fazla kişi borçlu durumda. Ocak, şubat döneminde toplam 131 bin 612 vatandaş, bankalara olan borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı.”