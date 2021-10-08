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CHP’li Ağbaba: Süleyman Soylu, hakkındaki onlarca iddiadan kurtulsa bile kaçakçılık konusundan kaçamayacak

"Soylu, tarihin en sicili bozuk bakanlarından biri"

08 Ekim 2021 22:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin gri pasaportla Almanya'ya gönderdiği görevlilerin geri dönmediğinin ortaya çıkmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

Soylu’nun farklı içerikteki soru önergelerine 'kopyala-yapıştır' yanıtlar verdiğini söyleyen Ağbaba, "Süleyman Soylu, hakkındaki onlarca iddiadan kurtulsa bile kaçakçılık konusundan kaçamayacak. Devletin imkanlarıyla devleti tüm dünyaya kepaze edenlerden hesabını soracağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Ağbaba, açıklamasında şunları belirtti:

"Soylu, tarihin en sicili bozuk bakanlarından biri"

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