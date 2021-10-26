CHP’li Ağbaba: Suç İşleri Bakanının "mahkeme kararı arkamızdan gelsin" ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki "Mahkeme kararı var yıkamıyoruz." Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya!” açıklamasına tepki gösterdi. Ağbaba, “Suç İşleri Bakanının ‘mahkeme kararı arkamızdan gelsin’ ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafı” düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suç İşleri Bakanının "mahkeme kararı arkamızdan gelsin" ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafıdır. Hâkimi TÜGVA'dan, savcıyı gençlik kollarından, müfettişi tanıdıktan, suçlu/kaçakçı/dolandırıcıyı da eş dosttan bulmuşlar. Organize kötülük!..” ifadesini kullandı.