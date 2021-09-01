CHP'li Ağbaba: Emekçilerin çalıştıkça yoksullaştığı bir dönemi ekonomik büyüme olarak açıklamanın gerçeklikle hiçbir alakası yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yıl Nisan - Haziran aylarını kapsayan dönemde yaşanan 21,7’lik ekonomik büyüme ile ilgili olarak, "Emekçilerin çalıştıkça yoksullaştığı bir dönemi ekonomik büyüme olarak açıklamanın gerçeklikle hiçbir alakası yoktur" yorumunu yaptı.

Açıklanan rakama tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi büyüdükçe, ücretli çalışanların ekonomiden aldıkları pay da sürekli olarak küçülmektedir. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre işçilerin aldıkları pay, bu çeyrekte yüzde 4,1 azalarak yüzde 32,1’e düştü. Yani bir başka deyişle Türkiye ekonomisi büyüdükçe çalışanlar yoksullaştı."

"9 milyondan fazla işsizimiz var"

“Ekonominin yüzde 21,7 büyüdüğü bu dönemde 9 milyondan fazla işsizimiz var. Ocak-haziran ayı arasında bankalara olan borcunu ödeyemediği için 603 bin kişinin ismi kara listeye girmiş durumda. Bu yılın ilk 7 ayında, 53 binden fazla esnaf iflas etti. Türkiye, TÜİK’in makyajlı verilerindeki yüzde 19’luk enflasyonla dahi dünyada 12. sırada. Yüzde 19’luk faiz oranları ile dünyada en yüksek faiz uygulayan yedinci ülkeyiz. Açlık sınırı 2.927 lira ile asgari ücreti geride bırakmış durumda ve 10 milyona yakın asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Ama bu durumda bir bakıyoruz ki Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 büyüyor. İşsiz iş bulamadığı, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşadığı, insanların borcunu borçla kapattığı, yurttaşın porsiyonlarının küçüldüğü bu büyüme, olsa olsa halkı yoksullaştıran büyümedir.”

Milletvekili, çalışanların aldıkları payın azalırken patronların büyümeden aldıkları payın ise yüzde 7 artarak yüzde 49,8’e yükseldiğini sözlerine ekledi.