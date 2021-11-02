CHP'li Ağbaba: Soylu'nun gözetimindeki gri pasaport soruşturması aylardır bitmiyor(!)

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden 43 kişinin geri dönmemesinin ardından "gri pasaport" mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Almanya'da gri pasaport davasının başlayacağını hatırlatarak, "Soylu'nun gözetimindeki gri pasaport soruşturması aylardır bitmiyor(!)" değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya 'gri pasaport' davalarına başlıyor! Almanya, AKP'li belediyelerin gri pasaportla insan kaçakçılığı yapmasıyla bağlantılı ilk davayı bu Cuma başlatacak. Almanya resmen ülkemizin itibarını yargılıyor. Bizde ise Soylu'nun gözetiminde bir soruşturma aylardır bitmiyor(!)" ifadesini kullandı.