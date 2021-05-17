CHP'li Ağbaba: Ruhsar Pekcan'a açamadıkları soruşturmayı, ihale süreçlerini canlı yayınlayan İmamoğlu'na açmışlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dezenfektan ihalesi nedeniyle ön inceleme başlatılmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Ruhsar Pekcan'a açamadıkları soruşturmayı, ihale süreçlerini canlı yayınlayan İmamoğlu'na açmışlar" yorumunu yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ağbaba, "İkiyüzlü siyasetin son örneği Dezenfektan üzerinden usulsüzlük yaptığı ayan beyan ortada olan Ruhsar Pekcan'a açamadıkları soruşturmayı, ihale süreçlerini canlı yayınlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açmışlar. Açık ve net: Ruhsar Pekcan, Yüce Divan'da yargılanmalıdır!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinden dezenfektan satan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, pandeminin başlangıç döneminde yaptığı 15 bin litrelik dezenfektan alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında ön inceleme başlattığı İBB Başkanı İmamoğlu savunmasında, "Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Hakkında ön inceleme başlatılan İmamoğlu'ndan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok

TIKLAYIN | İBB Başkanı İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatıldı