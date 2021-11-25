CHP'li Ağbaba: Recep Tayyip Erdoğan kedi gibi Birleşik Arap Emirlikleri liderinin dizini dibinde çöküverdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ardahan’da; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesini değerlendirdi. Ağbaba, “Recep Tayyip Erdoğan kedi gibi Birleşik Arap Emirlikleri liderinin dizini dibinde çöküverdi. Artık AKP’nin elinde kanlı bir para var. Bu paraya niye ihtiyaç duydular? Çünkü Türkiye’yi yokluk ve yoksulluğa sürüklediler” dedi.

Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, CHP Ardahan İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba, Ardahan’daki işsizliğe değinerek; “İşsizlik bizim belediyelerin tek başına çözebileceği bir mesele değil. Türkiye’de genç işsizlik yüzde 50’yi bulmuş durumda. Geniş tanımlı işsiz sayımız 10 milyonu aşmış. İşsizlikle beraber bir de yokluk var” diye konuştu.

Ağbaba, dün; Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesini şöyle değerlendirdi:

“Türkiye bir uçuşa geçmiş. Uçuyor ama yukarı doğru değil. Aşağı doğru uçurumun dibine gelmiş durumdayız. Hepimizin görevi Türkiye’yi bu uçurumdan çıkarmak. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin lideri Türkiye’ye geldi. Kimdi? 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak nitelendirilen bir devlet. Libya ile de karşı karşıya gelmiş, adeta düşman olmuştuk. Libya’da şehit edilen MİT mensubu yurttaşlarımızı da bunların silahlarıyla öldürüldüğünü söylemiştik. Oynak olan sadece döviz kurları, dolar değil AKP’nin dış politikası. İsrail ile ilgili Mavi Marmara’dan sonra ‘Emri ben mi verdim’ demişti. 15 Temmuz’da ölen 251 yurttaşımıza da ‘Ben mi sokağa çıkın dedim’ derse hiç şaşmayın… 15 Temmuz darbe girişiminin ana aktörü olduğu söylenen ülkeye parasız kalınca Recep Tayyip Erdoğan kedi gibi Birleşik Arap Emiri’nin dizinin dibine çöküverdi. Daha dün manşet atan, ‘şerefsiz BAE’ diye manşet atan yandaş medya, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden 10 anlaşma diye manşet atmış durumda. Artık AKP’nin elinde kanlı bir para var. Bu paraya niye ihtiyaç duydular? Çünkü Türkiye’yi yokluk ve yoksulluğa sürüklediler”

Ağbaba, Türk lirasını değer kaybının nedeni olarak “dış güçler” ve “darbe girişimi” yorumlarına ilişkin de şunları söyledi:

“Dolar yükselmiyor, Türk parası değer kaybediyor. En değersiz günlerini yaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan bir para bir ülkenin namusudur diyordu. Savaş ilan edilmiş gibi milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Dış güçler varmış, ekonomik darbe girişimi varmış. Ekonomik darbe girişimi varsa faili 19 yıldan beri ülkeyi yöneten insanlardır. Darbe girişimi varsa, girişimin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Ağbaba, Türk lirası değer kaybettikçe yurttaşın yoksullaştığına dikkat çekerek, şunları vurguladı:

“Dolar yükseliyor, Türk parası düşüyor da bu pazartesi Ağrı’ya gittiğimizde un 310 liraydı, biraz önce Çıldır’da 400 liraydı. Kaç gün geçmiş? Üç günün sorunda unun fiyatı 310 liradan 400 liraya çıkmış. Yem pazartesi günü 150 liraydı, bugün 200 lira… Keşke dolar sadece yükselse, dolar yükselirken un, yem, un, şeker yükseliyor mu? Yükseliyor. Çıldır’da bir üretici diyor ki ‘Bir inek sattım, bir ton kömür alamadım’ diyor."

“Hayvana bakamadıkları için hayvanları kesiyorlar. Bir şey daha söylediler, sizin takdirinize bırakıyorum. Hayvanı beslemek, insanı beslemekten daha pahalı. Ya satıyoruz, ya kesiyoruz. Bunlar olurken AK Parti milletvekilleri ne diyor. Konya milletvekili ‘Ülkede yokluk denen bir şey yok’. Allah sana akıl fikir versin, çık Konya’nın sokaklarına yokluk var mı, yok mu? Diyor ki fırıncı, ekmek yapıyoruz, 1,5 liraya satıyoruz. Satamıyoruz bazen diyor. İnsanlar sabah 75 kuruşa bayat ekmek alıyor…”

Çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artışları açıklayan Ağbaba, çiftçinin; “Gübre atamıyoruz” dediğini aktararak, “Türkiye üretememek tehlikesiyle karşı karşıya. Bu iş böyle giderse büyük kıtlıklar bizi bekliyor” diye ekledi.

Benzine gelen zamlara ilişkin benzinliklerdeki fotoğrafları gösteren Ağbaba, şöyle konuştu:

“Hazretleri tek parti döneminde ta 70 yıl önce kuyruk var diyordu ya. Türkiye’de araçlarımız benzin almak için kuyruğa giriyor” diye vurguladı. Ağbaba akaryakıta gelen zamları açıklayarak, “Artık kontak çevirmek babayiğitlik istiyor. Öyle gezmeye gideyim, çocuğu gezdireyim bitti.”

Ağbaba Türkiye’nin tarihi bir kriz ile karşı karşıya kaldığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye dünyanın en ucuz işçi cenneti olurdu. Eskiden Çin’de bir kase pirince insan çalıştırıyor derlerdi. Ucuz emek cenneti olduk. Filipinler dünyanın en yoksullarını yaşadığı ülkede asgari ücret 300 dolar… Bizi kıskanan Almanya’da dün hükümet kuruldu, asgari ücrete 12 Euro zam yapıldı, 2 bin 100 Euro. Bizde asgari ücret 220 dolar. Türkiye’deki asgari ücret Vietnam’la aynı seviyede. Bunu üretimi arttırmak için asgari ücretimiz düşük diyor, diyor ki biz sömürge ülkesiyiz. Biz işçimizi yabancı ülkelere köle gibi çalıştıracağız diyor, bunun Türkçesi bu.”

Erdoğan’ın “Ekonomik kurtuluş savaşı” sözünü de hatırlatan Ağbaba, “Ekonomik kurutuluş savaşı veriyoruz diyor ya. Cepheye kimi sürüyor. Çiftçi, yoksul, asgari ücretli. Cepheye onların çıkacak hali yok. Cepheye 5’li çeteyi sür” dedi. (ANKA)