CHP'li Ağbaba: Parayı basan düdüğü çalıyor, 500 bin dolar karşılığında vatandaşlık bedava

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Üç yıl boyunca 500 bin doları bankada yatıranlara Türk vatandaşlığı verilecek’ geldiğimiz nokta bu. Dolarla bizim ne işimiz var? Parayı basan düdüğü çalıyor, 500 bin dolar karşılığında vatandaşlık bedava” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba kanun görüşmelerinde söz aldı. Ağbaba, kur korumalı mevduata yasal dayanak oluşturan ve Merkez Bankası nezdindeki yabancı paraların haczedilememesini öngören teklifi eleştirdi. Ağbaba, "Bu memleketin namusu, şerefi, onuru sayılan hepimizin ortak değeri sayılan pasaportu 500 bin dolar karşılığında satışa çıkardınız" ifadelerini kullandı.

Ağbaba şunları söyledi:

"Böyle yerlilik böyle millik olur mu?"

“Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu ‘Onların doları varsa bizim Allah’ımız var’ diyordu, değil mi? Nereye geldik? Her şey dolarla. Bu memleketin namusu, şerefi, onuru sayılan hepimizin ortak değeri sayılan pasaportu 500 bin dolar karşılığında satışa çıkardınız. Ey yerliler, ey millet; hem size sesleniyorum hem yanınızdaki sayın Aksu’ya da söylüyorum, böyle yerlilik böyle millik olur mu? Daha önce yeni inşaatlarda ilanlar asıyorlardı; ‘satılık daire yanında pasaport, vatandaşlık promosyonu.’ Dün akşam, 2010’dan beri Türk lirası yazıyordu, Türk lirası kaldırıldı şimdi ‘Üç yıl boyunca 500 bin doları bankada yatıranlara Türk vatandaşlığı verilecek’ geldiğimiz nokta bu. Dolarla bizim ne işimiz var? Parayı basan düdüğü çalıyor, 500 bin dolar karşılığında vatandaşlık bedava.”