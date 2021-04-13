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CHP'li Ağbaba: Önce lebaleb kongreleri yap, sonra da krizi yönetiyormuş gibi yap!

13 Nisan 2021 19:52

CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirlere uyulmayan AKP'nin kalabalık kongrelerini hatırlattı. 

Ağbaba, yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından, "Önce lebaleb kongreleri yap, sonra da krizi yönetiyormuş gibi yap!" paylaşımını yaptı. 

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