CHP'li Ağbaba: Önce lebaleb kongreleri yap, sonra da krizi yönetiyormuş gibi yap!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Grup Başkanvekili<strong> Veli Ağbaba,</strong> yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirlere uyulmayan AKP'nin kalabalık kongrelerini hatırlattı. </p>\n<p>Ağbaba, yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından, "<em>Önce lebaleb kongreleri yap, sonra da krizi yönetiyormuş gibi yap!"</em> paylaşımını yaptı. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/04/1618332981624-ekran-resmi-2021-04-13-19.52" alt width="660" height="143" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor,945696" target="_blank" rel="noopener">Erdoğan, iki hafta sürecek 'kısmi kapanma'yı duyurdu: Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti, seyahat kısıtlaması getirildi</a></strong></p>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>