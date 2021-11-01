CHP'li Ağbaba: Müdahale edilmezse şeker karaborsaya düşebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şeker fiyatlarındaki zamma dikat çekerek, “Kısa süre önce 210 lira olan 1 torba şeker 290-300 liraya satılıyor, onu da sadece imalatçılara veriyorlar. Büyük marketlere 1 haftalığına verilen şeker ise 1-2 günde tükeniyor.5-10 kg şeker isteyen vatandaşların talepleri bile karşılanmamaya başladı. Vatandaş ile toptancılar, esnaf karşı karşıya getiriliyor.Şeker fabrikaları piyasaya ürün vermeyerek fiyat artışını tetikliyor” dedi. Ağbaba, "Müdahale edilmezse şeker karaborsaya düşebilir" görüşünü savundu.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Türk Şeker’e ait şeker fabrikaları satılırken fabrikaları teker teker gezerek ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ demiştik. Özelleştirmenin yaratacağı sonuçları halkımıza anlatmıştık. Aradan kısa süre geçtikten sonra özelleştirmenin can yakıcı sonuçlarını yaşamaya başladık. Fabrikayı özelleştirenler yaptıklarıyla gurur duyabilirler. Şeker piyasasının yüzde 64’ünü özel sektör, yüzde 36’sını TÜRKŞEKER’de kalan fabrikalar elinde bulunduruyor. Dolayısıyla piyasanın büyük bölümünü elinde tutan özelleştirilen fabrikalar stok yapıyor, istedikleri şekilde şeker fiyatlarıyla oynuyor. Bu şekilde devam ederse ve müdahale edilmezse şeker fiyatları çok daha fazla yükselecek. Şekerin fiyatının yükselmesi çok sayıda gıda ürününün de zamlanmasına sebep olacak, hatta binlerce ton pancar üretilen ülkede şeker karaborsaya düşecek.”