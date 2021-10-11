CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verileri ile ilgili olarak; “İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK verilerine yansımıyor. TÜİK işsizliğin 11 bin kişi artığını açıklıyor, devletin bir diğer kurumu İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı sadece bir ay 199 bin kişi artıyor” değerlendirmesini yaptı.

TÜİK, işsizliğin ağustos ayında temmuz ayına göre 11 bin kişi arttığını ve işsiz sayısının 3 milyon 965 bin kişi arttığını açıkladı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise temmuz ayındaki 2 milyon 995 binden ağustos ayında 3 milyon 194 bine çıktı. temmuz–ağustos ayında İŞKUR’a işsiz olup, iş aramak için başvuran işsiz sayısındaki artış tam olarak 199 bin kişi oldu.

"Devletin diğer kurumu yalanlıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, söz konusu verileri yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Ağbaba, “Bu durumda en az 188 bin işsiz ağustos ayında TÜİK verilerinde kendine yer bulmamış oluyor. TÜİK’in makyajlı verilerini, devletin bir diğer kurumu olan İŞKUR yalanlamış oluyor. TÜİK, kendi açıkladığı verilere kendisi de inanmıyordur” açıklamasını yaptı.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

"AKP ve MHP seçmenleri bile inanmıyor"

“TÜİK, başkanlık sistemi ile birlikte iktidarın propaganda merkezine dönüştüğü artık herkesin malumu. Öyle ki AKP ve MHP seçmenleri bile TÜİK’in açıklamış olduğu ne enflasyon verilerine ne de işsizlik verilerine inanıyor. Saray’dan gelen talimatlarla adrese teslim olarak açıklanan verilerin, gerçek hayatla hiçbir alakasının olmadığını TÜİK yönetimi de çok iyi biliyor. TÜİK, gerçek verileri saklayarak, manipüle ederek suç işlemektedir. TÜİK’i iktidarın propagandasına alet olmamaya, gerçek verileri halkla paylaşmaya davet ediyoruz.” (ANKA)