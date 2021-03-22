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Ekonomi

CHP'li Ağbaba: İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kâğıt üstünde kaldı

22 Mart 2021 12:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kâğıt üstünde kaldığını iddia etti.

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