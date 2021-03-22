CHP'li Ağbaba: İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kâğıt üstünde kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kâğıt üstünde kaldığını iddia etti.