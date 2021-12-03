CHP'li Ağbaba: Gülen'le fotoğraf çekilen birine hazineyi emanet ediyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanlığında yaşanan görev değişimi ve ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin açıklama yaptı. Ağbaba, "FETÖ Elebaşı Gülen'le de çekilmiş mutlu aile fotoğrafın anımsatan bir karesi ortaya çıktı. Gülen'le fotoğraf çekilen birine hazineyi emanet ediyorlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasının ardından yardımcısı Nureddin Nebati’nin bakan olarak atanmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte Türkiye ekonomisinin düşüşe geçtiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Seçim sürecinde ‘ekonominin sorumlusu benim' diye naralar atan Erdoğan, ekonomik gidişatın sorumluluğunu uzun süredir almıyor.

Bir süre ‘dolar lobisi, faiz lobisi, soğan ekmek lobisi' diye muhayyel bir düşman yaratmıştı, ardından ülkeyi ‘dış güçler, ekonomik kurtuluş savaşı' diyerek yine ne olduğunu bilmediğimiz bir düşmanla savaşın içine soktu. Şu ana kadar yaşanan görevden almalar da yine sorumluluğu ‘sisteme' değil, kişilere yüklemenin bir sonucu.

Sanki ekonomik buhranın tek başına sorumlusu dört yılda dört defa değişen Merkez Bankası başkanları veya Bakanlarmış gibi bir algı yaratıyorlar. Ortada net bir gerçeklik var. Tek adam sistemine geçişle birlikte Türkiye ekonomisi olağanüstü şekilde düşüşe geçti” diye konuştu.

"Yoksul sayımız 20 milyona ulaştı"

“Haziran 2018'den bu yana iş bulmaktan ümidini kesenlerin sayısının 1 milyon 523 bin kişiye ulaştığına dikkat çeken Ağbaba şunları söyledi;

“Aradan geçen 41 ayın 39'unda enflasyon tek haneyi göremedi. Başkanlık sisteminde; Ekmeğin fiyatı en az yüzde 86, ay çiçek yağının fiyatı en az yüzde 125, yumurtanın fiyatı yüzde 93, tavuk etinin fiyatı yüzde 92, domatesin fiyatı yüzde 88 oranında arttı.

Aynı şekilde asgari ücretimiz en son kur artışı ile 185 Euro'ya da inerek Arnavutluk'unda gerisine düştü ve Avrupa'da sonuncu oldu. Türkiye en büyük 20 ekonomi arasındaki yerini kaybederek, 21. sıraya geriledi. Yoksul sayımız 20 milyona ulaştı.

Türkiye'nin ekonomik göstergelerin neredeyse tamamı bozulmuş durumda. Bunun sorumlusu emir eri bakanlar mı, başkanlar mı? Hiçbiri değil, sorumlu Tek Adam Sistemidir. On tane Bakan, yüz tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur.”

"Nureddin Nebati'nin ekonomi alanında bir diploması yok"

‘Nureddin Nebati, yeni emir eri olarak görevine başladı' diyen Ağbaba, “Kendisinin ekonomi alanında bir diploması yok. Erdoğan'ın özellikle diplomasızlara yönelik bir sempatisinin olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca Yeni Bakan'ın akademik eğitimi bir yana kendi alanında yayınlanmış tezlerine bakıldığında da Cumhuriyet dönemine yönelik bir nefretinin olduğunu görüyoruz.

Atatürk dönemini ‘din düşmanı, katı pozitivist, halk düşmanı' olarak tanımlayan adeta bir tarih ve bilim cahili. Aynı zamanda Ümmetin Temsilcileri Vakfı Başkanı, TÜGVA, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti gibi Saray destekli vakıflarda da görevleri var. FETÖ Elebaşı Gülen'le de çekilmiş mutlu aile fotoğrafın anımsatan bir karesi ortaya çıktı. Bank Asya'ya yüz lira yatırdı diye hayatı kararan insanların olduğu bir yerde, Gülen'le fotoğraf çekilen birine hazineyi emanet ediyorlar.

FETÖ'nün siyasi ayağı kim sorusunun yanıtını bu yönüyle halkımızın takdirine bırakıyoruz. Gerçekten oldukça trajik bir durum. AKP'de üst mevkilere gelmek için sanırım bu tarz FETÖ ve TÜGVA ilişkisinin olması gerekiyor. Yakında bu fotoğrafa yayın yasağı getirirlerse şaşırmayız” şeklinde konuştu.

"İyileştirici kararlar almasını beklemek büyük bir saflık olur"

Ağbaba, “Söylenecek çok söz var ancak kibarca söyleyecek olursak, böyle bir birikimden, bilgisizlikten ülke ekonomisine ilişkin iyileştirici kararlar almasını beklemek büyük bir saflık olur. Bakan olarak bilgiye ihtiyacı olacağını da sanmıyoruz; zira Erdoğan'ın ‘faiz sebep, enflasyon netice' tekerlemesini tekrar etse görevini layıkıyla yerine getirmiş olacaktır.

Burada Damat Berat Albayrak'ın istifa mektubunda ‘Allah sonumuzu hayır etsin' sözünü hatırlamak gerekiyor. Gerçekten de tüm ekonomi biliminin, uzmanların, aklın mantığın yok sayıldığı bir ortamda yapacak hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.