CHP’li Ağbaba: Geziyi 8 kişiye fatura edemezsiniz, hepimiz ordaydık!

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, Gezi davasında verilen hapis cezalarına ilişkin olarak, "Geziyi 8 kişiye fatura edemezsiniz, hepimiz ordaydık!" açıklamasını yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi, özgürlük için direnen milyonlarca insanın başlattığı şeref ve haysiyet isyanının tarihidir, otoriterleşmeye karşı yapılan bir insanlık festivalidir. Geziyi 8 kişiye fatura edemezsiniz. Hepimiz ordaydık!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!

Ne olmuştu?

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!