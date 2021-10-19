CHP'li Ağbaba: FETÖ gitti İsmailağa geliyor, FETÖ gitti TÜGVA geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜGVA meselesi Türkiye’deki herkesin gördüğü, açığa çıkan bir pisliktir. Maalesef TÜGVA geçmişte olduğu gibi paralel yapının bir benzeridir. Türkiye halen akıllanmış değil. Şimdi FETÖ gitti, metö geliyor, FETÖ gitti İsmailağa geliyor, FETÖ gitti TÜGVA geliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yeni başkanı Hüsnü Bozkurt ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ağbaba, “Gün geçtikçe Atatürkçülük ülkeyi yönetenler tarafından hor görülse de dünyayı gördükçe bu düşüncenin Türkiye açısından ne kadar hayati olduğunu bir daha görmekteyiz. Türkiye Müslüman ülkelerden farlı bir pozisyonda. Bunun da sebebi laiklik Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sahiplendirmiş olduğu değerler önemli" dedi.

"Cumhurbaşkanı, en son Anayasa'ya da dava açmış durumda"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik “Devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var” sözlerine de değinen Ağbaba şunları söyledi:

“Önce Fuat Oktay suç duyurusunda bulundu. Bugün Devlet Bahçeli ‘vesayet’ dedi. En son dava açacak bir şey bulamadılar. Anayasanın 137. maddesine dava açtılar. Hem saray hem onun küçük ortağı ülkenin daha kötü yönetilmesi için uğraşmaya devam ediyorlar. Liyakatin olmadığı bu düzeni savunmak vatana ihanetle eşdeğer pozisyona gelmiş durumda. Doların artması liyakatsizliğin sonucudur. Biz anayasayı, hukuku savunuyoruz. Onlar anayasanın işlememesini savunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dava açmadığı kimse kalmamıştı. En son anayasaya da dava açmış durumda.

Dolar 9.37 çıkmasından memnun olan kesim garanti dolar bazında yap işlet devret modeliyle iş yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak olmuş olduğu müteahhitlerdir. Ama asgari ücretlinin memnun olduğunu söylemek doğru değil. Türkiye en düşük asgari ücret sıralamasında son 10 günde Avrupa’da sondan ikinci olmuş durumda. Yarıştığımız ülke maalesef Arnavutluk."

"Açığa çıkan bir pisliktir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na da (TÜGVA) değinen Veli Ağbaba, "TÜGVA denen bir vakıf var. Erdoğan’ın ailesinin yönetmiş olduğu. Vakıf adeta teslim almış durumda. Devlet tarikatlar arasında pay edilmiş durumda. TÜGVA meselesi Türkiye’deki herkesin gördüğü açığa çıkan bir pisliktir. Maalesef TÜGVA geçmişte olduğu gibi paralel yapının bir benzeridir. Şimdi FETÖ gitti, TÜGVA geliyor."

CHP Genel Başkan Yardımcı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, "10 yıl boyunca ADD Denizli Şube Başkanlığı görevini yürüten bir kişi olarak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ama özünde de ADD’yi doğduğu büyüdüğü okul olarak gören bir kişi olarak bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi. Karaca, ADD Genel Başkanı Bozkurt’a görevinde başarılar diledi.

Zonguldak Valiliği’nin Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini yazılı olduğu metal levhayı duvardan indirerek valiliğin önündeki mazgalların üzerine örtmekte kullanmasını eleştiren ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise, “Nutuk dünya tarihinde eşi olmayan devlet kurduktan sonra 8 yıllık icraatının bütün hesabını milletine veren Mustafa Kemal Atatürk’ün anlattığı bir metindir. O metni bitiren Gençliğe Hitabe’yi ayaklar altına almak hele Cumhuriyetin bir valiliğinin bina girişinde çiğnenmesi asla kabul edilemez” dedi.

Başkan Bozkurt, Mersin Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün, 29 Ekim Bayramı kutlama töreninde “siyasi gerekçeyle” İzmir Marşı’nı programdan çıkarmasına ise, “Bu hadsizliktir. Canlarını veren bütün şehit ve gazilerimizin hatıralarına küfretmektir. Bu marştan rahatsız olan ilçe milli eğitim müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrosunda bulunması kabul edilemez” diye konuştu.